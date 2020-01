Backer contesta laudo e também fará análises

O advogado da Backer, Estêvão Nejm, a diretora Paula Lebbos e o mestre cervejeiro Sandro Duarte alegaram que falta contraprova aos exames apresentados pela Polícia Civil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.a press)







Oito regiões, inclusive fora de Minas Gerais, receberam o lote da cerveja Belorizontina em que a Polícia Civil constatou a presença da substância tóxica dietilenoglicol. No estado, as 33 mil garrafas foram distribuídas para Belo Horizonte e municípios da região metropolitana, Tiradentes, na Zona da Mata, Ouro Preto, na Região Central, e para o Centro-Oeste de Minas. A bebida, produzida pela cervejaria Backer, também chegou aos estados de São Paulo e Espírito Santo, além de Brasília (DF). Já são 10 os casos suspeitos de pacientes intoxicados pela substância, sendo que em três deles houve a confirmação do agente químico em exames de sangue.





Em coletiva de imprensa, a diretoria da Backer contestou o laudo da Polícia Civil (PC) e afirmou que o dietilenoglicol não é usado em seu processo produtivo. No fim da tarde de ontem, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou a interdição preventiva da fábrica. A empresa informou que a indústria seria fechada hoje para a inspeção dos tanques e maquinário da empresa por parceiros. A cervejaria também vai enviar amostras da cerveja Belorizontina para análise laboratorial.





“É importante informar que essas 33 mil garrafas de cerveja foram para várias regiões e somente ali no Bairro Buritis estão acontecendo esses casos. É importante a gente entender isso. A gente quer respostas também, quer analisar e quer que o cliente Backer tenha respostas”, afirmou a diretora de marketing da Backer, Paula Lebbos, uma das proprietárias da cervejaria.





Oito dos casos conhecidos de pacientes com quadro clínico compatível com a contaminação por dietilenoglicol – problemas gastrointestinais, insuficiência renal aguda, alterações neurológicas, perda da visão parcial ou totalmente, entre outros – moram ou passaram pelo Bairro Buritis, na Região Oeste de BH. Não há, entretanto, conhecimento ainda sobre a origem de outras duas notificações informadas ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), que confirmou a presença do agente químico em três dos 10 pacientes sob investigação.





Mestre cervejeiro da Backer, Sandro Duarte reiterou que a substância dietilenoglicol não faz parte do processo produtivo da empresa, cuja planta com capacidade para 300 mil litros está instalada no Bairro Olhos D'água. Segundo ele, o líquido usado para a refrigeração dos tanques de fermentação da Backer é composto por outro tipo de substância, o monoetilenoglicol. “Esse em questão não tem na fábrica e nem utilizamos. A gente usa o monoetilenoglicol. Ele tem uma toxicidade bem menor”, afirma Duarte.





Ele reitera que não há contato entre o líquido para resfriar a cerveja, uma das etapas da produção, e os 60 tanques da cervejaria, que também são usados na fabricação de outros rótulos, e não somente a Belorizontina. “É um caso raro, se é que aconteceu. Não se tem notícia de uma eventual contaminação de líquido refrigerante com cervejaria. É um líquido que corre na parte externa do tanque”, detalhou. Questionada sobre a hipótese de uma “sabotagem”, como tem circulado em redes sociais, a diretora da Backer, Paula Lebbos, respondeu que “nesse momento em não acredito em nada e acredito em tudo”.





PRELIMINAR O advogado da cervejaria Backer, Estêvão Nejm, contestou o laudo da PC que indicou a presença do dietilenoglicol em duas garrafas da Belorizontina. “Não existe laudo técnico que ateste a presença do agente químico. O documento enviado pela PC é uma análise preliminar que não foi submetida a uma conclusão, sem uma contraprova. Ele negou ainda haver notificação do Ministério da Agricultura para interditar a fábrica e que fiscais do órgão federal foram à indústria para “fazer diligências e análises”.