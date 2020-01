Casos sobem e Ministérios interditam cervejaria

Instalações da Backer, fabricante da cerveja ligada à síndrome: interdição foi determinada pelos ministérios da Agricultura e da Justiça (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)







Novos casos, interdição e preocupação para outros estados. A sexta-feira ficou marcada como mais um dia de tensão em torno da síndrome nefroneural que pôs a capital mineira em alerta desde o último fim de semana, em caso que começou no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, e agora se torna problema nacional. Ontem, nota divulgada pela força-tarefa criada para lidar com a situação informou que o número de pessoas que enfrentam os sintomas de grave intoxicação saltaou de oito para 10. Ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública determinaram a interdição da fábrica da cervejaria Backer, proprietária da marca Belorizontina (leia mais abaixo). Em garrafas com esse rótulo, mais precisamente das linhas de produção L1 1348 e L2 1348, as autoridades encontraram a substância dietilenoglicol. Quando ingerido, o composto orgânico provoca sintomas compatíveis com o quadro dos pacientes. Ele foi encontrado nas amostras de sangue de três doentes colhidas pelos hospitais onde estão internados. A companhia, no entanto, nega usar o químico em seu processo de produção. Ontem, o bar ligado à fábrica funcionou à noite. O movimento foi reduzido.











Quem tem em casa cervejas do rótulo Belorizontina e quis saber o que fazer viveu um dia de informações desencontradas. Durante a manhã, a empresa disponibilizou um número de telefone para o consumidor agendar um horário e funcionários da companhia recolherem as garrafas do lote investigado. Já o Procon, ligado ao Ministério Público, também forneceu um contato para a população entregar as cervejas. Contudo, segundo as autoridades da força-tarefa, é necessário que o cidadão entregue as bebidas somente à vigilância sanitária de Belo Horizonte. O órgão providenciou nove pontos para coleta do produto (confira a lista no EM.COM). Eles estão espalhados pelas nove regionais da cidade e vão operar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo é manter sob custódia do da administração municipal garrafas de quaisquer lotes da Belorizontina e entregá-las para perícia, caso seja necessário. Quem vive no interior do estado deve procurar os Procons municipais. Nenhuma dessas estações está disponível para comerciantes, e as autoridades ainda não indicaram como será a coleta das garrafas que estão nos bares e restaurantes.





PACIENTES Com a confirmação da presença da substância tóxica em amostras de sangue e na cerveja consumida pelos pacientes, também será definido tratamento-padrão. Segundo nota das autoridades de saúde, novo protocolo clínico para intoxicação por dietilenoglicol será divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em breve. Até o momento, foi confirmada a presença do composto orgânico éter de glicol em três pacientes com sintomas da síndrome.





E o problema pode ultrapassar os limites do Bairro Buritis, relacionado a oito dos casos em investigação. A Secretaria de Estado de Saúde ainda não informou se os dois casos notificados ontem têm relação com o mesmo bairro. Segundo a própria cervejaria, garrafas das linhas de produção investigadas foram distribuídas para os estados de São Paulo e do Espírito Santo, além de cidades mineiras e do Distrito Federal. Em Minas, lote da bebida em que foi encontrada a substância tóxica foi transportado para a Região Centro-Oeste do estado, a Grande BH e os municípios de Tiradentes e Ouro Preto, ambos na Região Central.





A nota da força-tarefa foi emitida um dia depois da divulgação do laudo da Polícia Civil que atestou para a presença do éter de glicol em cervejas da Backer. Na quinta-feira, uma operação nas dependências da empresa terminou com a apreensão de diversos documentos e amostragens de bebidas produzidas pela companhia.





As primeiras informações sobre a doença começaram a circular em grupos de redes sociais no último domingo, principalmente entre moradores do Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. Desde aquele momento, as mensagens ligavam os sintomas ao consumo da Belorizontina. Na terça, a síndrome provocou a morte de Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, que estava internado em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ele passou as festas de fim de ano com a família no Buritis e o genro dele, Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37, continuava internado ontem com os mesmos sintomas.