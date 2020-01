Temporal atinge BH nesta quinta-feira; Defesa Civil alerta para possibilidade de granizo

Chove forte no Centro de Belo Horizonte

Ver essa foto no Instagram

Árvore caiu na Avenida dos Andradas (foto: Elian de Oliveira/Divulgação)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), osna capital atingiram 32,8°C. De acordo com a Defesa Civil, por volta das 16h a chuva atingia as regiões Centro-Sul e Leste. O volume superava 5 milímetros.A forte chuva causou estragos e transtornos. Na Avenida dos Andradas, próximo ao viaduto Santa Tereza, uma árvore caiu no sentido rodoviária.