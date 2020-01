Prepare o bolso: aumento no metrô infla preço da integração com linhas metropolitanas

A partir de amanhã, a tarifa do metrô de Belo Horizonte sobe de R$ 3,70 para R$ 4. Com isso, a integração dos ônibus das linhas metropolitanas também ficará mais cara.

O reajuste escalonado obedece uma decisão proferida pela 15a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, acompanhando aumento que ocorreu em todas as cidades onde o metrô é administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Na capital mineira, a questão foi alvo de impasse e batalha judicial, que determinou o parcelamento.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), a diferença no valor de integração com as linhas metropolitanas será de R$ 0,25. “Para os passageiros que não utilizam a integração com o metrô, as tarifas dos ônibus metropolitanos permanecem inalteradas. No cálculo das novas tarifas de integração, as empresas de ônibus continuarão recebendo os mesmos valores, sendo a diferença do reajuste totalmente repassada à CBTU”, informou a pasta, por meio de nota. Confira no quadro ao lado a tabela com os valores atualizados, de acordo com cada grupo tarifário.

Este não será o último aumento na tarifa do metrô da capital. De acordo com o escalonamento definido pela Justiça, em 7 de março o bilhete subirá para R$ 4,25, o que deve provocar nova alteração no valor da integração com as linhas metropolitanas.

O certo é que em um intervalo de menos de um ano, o reajuste do metro atingirá a casa de 136%. Em sua decisão, a Justiça Federal reiterou “que a recomposição da tarifa é essencial para subsidiar o equilíbrio financeiro entre o custo operacional do sistema e o preço pago pelo usuário”, destacando que os 13 anos sem reajuste nas tarifas do metrô de BH “resultaram na elevada defesagem da tarifa pública e do custo de manutenção do sistema”.