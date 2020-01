Três toneladas de drogas foram apreendidas em MG em 2019

Cerca de três toneladas de drogas, sendo que 401 kg são de pasta base de cocaína, foram apreendidas em 2019 em Minas Gerais. O resultado faz parte da operação conjunta entre Polícia Civil de Minas Gerais e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) - que reúne, também, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), além dos Departamentos Penitenciários Nacional (Depen).



Um dos destaques do ano foi a deflagração da Operação Caixa Forte, em agosto, que investigou os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados por integrantes de uma facção criminosa.



A ação contou com a participação de 250 agentes públicos para o cumprimento de 145 mandados judiciais, sendo 52 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão e 45 mandados de sequestro de valores/bloqueio de contas bancárias, em 18 cidades e unidades prisionais de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A operação foi considerada a maior do Estado em 2019 na repressão ao crime organizado.



A apreensão de 1,5 tonelada de maconha, 26 kg de pasta base de cocaína e 10,1 kg de insumos utilizados na preparação da droga em fevereiro, bem como a apreensão de outros 370 kg de pasta base de cocaína escondidos em um caminhão, no mês de março, foram importantes para o resultado.



Para o Delegado Gustavo Henrique Ferraz Silva Lopes, que atua em Uberlândia, "as ações integradas resultaram em expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o que representou um duro golpe na criminalidade violenta, já que o tráfico de drogas é um dos principais fomentadores de outras modalidades criminosas. A queda nos índices de criminalidade em todo o estado corrobora a eficácia desse modelo de atuação".