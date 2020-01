Homem sofre acidente ao saltar de parapente e morre na Serra da Moeda

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Um homem de 33 anos morreu depois de sofrer umao saltar denesta quarta-feira na Serra da Moeda, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h. O homem, identificado como Breno Ferreira Chaves, estava em um local de difícil acesso, próximo à rampa de voo livre e foi necessário a aplicação de técnicas de salvamento em altura para o resgate.Os bombeiros encontraram o homem com vida, mas ele morreu em seguida, após receber atendimento.Não foi possível identificar a causa do acidente.