Sertanejo que morreu no palco será sepultado hoje

Será sepultado hoje em Passos, no Sul de Minas, o corpo do cantor sertanejo mineiro Juliano Cezar, que morreu na madrugada de ontem após sofrer uma parada cardíaca durante um show na cidade de Uniflor, no interior do Paraná. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, o velório ocorreu ontem, inicialmente em Ribeirão Preto (SP), cidade onde o artista morou por mais de 25 anos. Em seguida, o corpo seguiria para a cidade mineira, onde também seria velado, antes do sepultamento, em cerimônias abertas aos fãs em ambas as cidades. Juliano Cezar havia completado 58 anos na última sexta-feira. Ele deixa esposa, mãe, irmã e sobrinhos e milhares de amigos e fãs.





Com mais de 30 anos de carreira, Juliano Cezar ficou conhecido no cenário musical com a canção Não aprendi dizer adeus, que se tornou mais conhecida ao ser regravada posteriormente pela dupla Leandro e Leonardo. A música rendeu ao cantor o Prêmio Sharp em 1999. O artista também foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum romântico em 2004.





O jeito simples, o amor pelo campo, pelos rodeios e a voz inconfundível proporcionaram encontros históricos, como em 2015, em Barretos (SP), com Garth Brooks, cantor e compositor de música country dos Estados Unidos. Com 14 álbuns (sendo quatro DVDs) gravados, Juliano Cezar emplacou outros sucessos, como Rumo a Goiânia (1991), Bem aos olhos da Lua (1997), Cowboy vagabundo (2002), Malvada (2002), Faz ela feliz, entre outras. Depois do velório em Ribeirão Preto, a cerimônia de despedida está prevista para ocorrer em Passos da 1h às 13h, na Avenida Paulo Esper Pimenta,151, no Bairro Coimbras.





REPERCUSSÃO

No Instagram, o cantor sertanejo Sorocaba lamentou a morte de Juliano Cezar: “Descanse em paz, Cowboy. Sempre que a gente se encontrava nas estradas da vida era assim... Só alegria...! E quem diria que esse seria nosso último encontro! Você foi muito importante para nós e para música sertaneja. Obrigado por tudo”, escreveu.





A dupla João Bosco e Vinícius também se solidarizou. “Será dessa forma que vamos lembrar de você para sempre, nosso eterno 'Cowboy Vagabundo'”, escreveram. A dupla João Neto e Frederico também prestou solidariedade: “Juliano Cezar cantou, e por diversas vezes nos encantou, e agora vai deixar uma saudade sem tamanho. Estamos tristes pela sua partida, meu amigo, que Deus te receba de braços abertos, nossos sentimentos à família e amigos!”