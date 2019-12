"O senhor eu não levo": motorista de aplicativo recusa corrida e é acusada de racismo por família negra

Vítima afirma ter sido constrangida na frente de várias pessoas que estava na rua (foto: Street View/Google Maps)

Uma motorista de aplicativo recusou atender uma família negra, que registrou queixa de injúria racial na tarde do último sábado, 28, no Bairro Esplanada, Região Leste de Belo Horizonte. A jovem, de 18 anos, e seu pai, de 47, estavam entrando no carro quando foram recebidos com "cara de nojo" pela condutora e impedidos de entrar no veículo.