(foto: Corpo de Bombeiro/Divulgação)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens. A mulher, identificada como Lígia Moret da Cruz, sofreu traumas graves e morreu no local. O motorista do voyage, José Wanderley Filho, foi socorrido consciente pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).