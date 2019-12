Atrações gratuitas para aproveitar o último fim de semana antes do Réveillon

(foto: Divulgação) As portas dos museus de Belo Horizonte se abrem para receber o público no último fim de semana do ano. Na falta de eventos na rua, exposições dentro dos casarões prometem entreter os belo-horizontinos e turistas que passam por Minas. E por falar em turismo, nada melhor que aproveitar os últimos dias de luzes na Praça da Liberdade. A iluminação com luzes de LED e projeções encanta quem quer uma noite ao ar livre. E não vale esquecer de fazer uma foto de família entre as palmeiras imperiais iluminadas. Confira essas e outras dicas para este sábado e domingo:

Retrato da luta afro





O Museu Histórico Abílio Barreto recebe a exposição NDÉ! Trajetórias Afro-brasileiras. A mostra é gratuita, e reúne uma série de imagens de mulheres e homens de origem africana. Os registros foram feitos em situações diversas e em épocas diferentes. O intuito é exibir o trabalho da população negra, a luta política, a religiosidade e a vida familiar. A exposição pode ser visitada neste sábado e domingo, das 10h às 17h, e nas quartas e quintas-feiras, das 10h às 18h30. O museu fica na Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH.









Exposição Vento Sul





Até o dia 11 de março de terça-feira a sábado, das 9h às 21h e nos domingos, das 16h às 21h, a Casa da Fotografia de Minas Gerais recebe exposição Vento Sul. A mostra é resultado de uma parceria entre a Fundação Clóvis Salgado e o Festival de Fotografia de Tiradentes. Os autores são fotógrafos do Sul do Brasil que retratam diferentes formas e processos fotográficos, englobando imagens analógicas, digitais, artesanais e apropriações, incluindo fotografia mobile e vídeos. A exposição fica na Avenida Afonso Pena, 737, Centro.









Último filme do ano





O Cine Humberto Mauro, localizado na Av. Afonso Pena, 1537, Centro, recebe a Mostra de Cinema Brasileiro. O evento que iniciou no dia 18 de dezembro, termina neste domingo, 29, com a exibição do filme Temporada. O longa conta a história de Juliana, uma mineira de Itaúna, que chega a Contagem para trabalhar no serviço de combate à dengue. O elenco conta com grande nomes da cena mineira como Grace Passô, Rejane Faria e Russo APR. A exibição do filme é às 18h. Para programação completa acesse http://fcs.mg.gov.br/eventos/mostra-cinema-brasileiro-em-cartaz/









Fotografia urbana





A exposição fotográfica Urbanus toma conta do Café Memorial, no Memorial Minas Gerais Vale. Com registros de Gustavo Dragunskis e Natália Lima, as fotos são de cidades e pessoas da Europa, Américas e no Brasil que mostram os locais que apesar de distantes geograficamente tem muitas similaridades. A mostra pode ser visitada às terças, quartas, sextas e sábados, das 10h às 17h30. Quintas, das 10h às 21h30. E aos domingos, das 10h às 15h30. O museu fica na Praça da Liberdade.









Praia na praça





“Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar”. E se o bar estiver em clima de litoral, a combinação é instigante. Na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da capital, os bares se uniram para criar um projeto durante o verão que promete animar o fim de tarde. Nesta terça e sábado, a praça ganha cadeiras de praia para o público se sentar e montar o cenário praiano. O cardápio oferece petiscos, cervejas artesanais e drinques especiais. Os itens variam entre R$ 10 e R$ 15. E para melhorar, o público ainda vai curtir música ao vivo com blues, chorinho e samba. A praia começa por volta das 12h e vai até o fim da noite.









Luzes da Liberdade





A tradicional iluminação de fim de ano na Praça da Liberdade é um atrativo perfeito para levar a família. Neste ano, a decoração conta com mais de 400 mil microlâmpadas de LED, mil lâmpadas estroboscópicas, 1,5 mil metros de mangueiras luminosas e 78 projetores. Uma cortina luminosa decora o coreto e uma árvore de Natal com sete metros de altura foi construída. A decoração toma a calçada, alamedas, canteiros, palmeiras e fontes. Para acompanhar o acender das luzes, é preciso chegar cedo, antes das 19h, quando a iluminação começa a encantar a cidade.