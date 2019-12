Homem esfaqueia barriga da ex que está grávida e mata atual companheiro dela em Minas

Homem esfaqueou desafeto no quarto localizado no imóvel do Bairro Colônia de São Firmino, em Ewbank da Câmara, Minas Gerais (foto: Reprodução/TV Alterosa)

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 24 anos em Ewbank da Câmara, na Região da Zona da Mata mineira. O crime aconteceu no último dia 25 (quarta-feira), quando um homem de 32 invadiu a casa da ex-mulher e esfaqueou ela e o jovem morto.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito pegou um táxi e desceu noem Ewbank da Câmara. Ele pediu para que o taxista aguardasse e entrou na casa da excom uma faca.





Na cozinha, ele golpeou a mulher, que está grávida. Depois, correu até o quarto da casa, onde deu vários golpes no então companheiro dela. A vítima do sexo masculino se desvencilhou do acusado e pulou o muro do imóvel.





De acordo com a PM, ele tentou procurar ajuda, mas foi encontrado já sem vida próximo a córrego da cidade.





A suspeita dos policiais é de que o autor do crime tenha se motivado por desavenças antigas com o homem assassinado. Neste ano, o acusado procurou a polícia para denunciar a vítima por agressões contra seu filho, uma criança de 3 anos.





O homem morto chegou a ser detido pela polícia pelas agressões, mas depois foi libertado.





A corporação também informou que levou a mulher ferida até o Hospital de Santos Dumont, onde ela recebeu atendimento médico. A vítima já foi liberada da unidade de saúde e não corre risco de morrer. Não há informações sobre o bebê.





O suspeito fugiu com o mesmo táxi que pegou. A polícia ouviu o depoimento do motorista. Ele disse que o autor dos crimes pediu para deixá-lo próximo a um matagal e sumiu em meio à vegetação.