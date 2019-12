Homem é acusado de apalpar nádegas de idosa em ônibus de BH

PM ouviu testemunhas e suspeito na rodoviária de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Militar se deslocou ao Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (25), depois que passageiros acionaram a corporação por conta de um caso de estupro ocorrido dentro de um ônibus.





Segundo três testemunhas, em depoimento à PM, umafoi a vítima. Um homem de 33que gritou por socorro dentro do coletivo.





Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito embarcou em João Monlevade, Região Central do estado, mas só estuprou a idosa quando o ônibus já chegava em BH.





Após ela gritar por socorro, as testemunhas ligaram para a polícia. A corporação orientou que os solicitantes informassem o motorista do veículo sobre a questão, para que ele não permitisse a saída dos passageiros até a chegada da guarnição.

Ao chegar ao local, a PM ouviu as versões das testemunhas e do suspeito. Ele negou as acusações e disse que toma um remédio controlado. Por esse último motivo, o acusado também afirmou não se lembrar de muita coisa que ocorreu no ônibus.





Abalada, segundo a polícia, a vítima foi recebida por familiares na rodoviária e não quis conversar com os militares sobre o caso. Ela disse que só se manifestaria se fosse obrigada pela Justiça, conforme o boletim de ocorrência.