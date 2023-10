Desfile internacional

685

o estilista paulista Lucas Anderi desfilou sua coleção moda festa em Paris (foto: LUCAS ANDER/divulgação)



Durante a Semana de Moda de Paris, o estilista libanês, radicado em São Paulo, Lucas Anderi, fez sua estreia nas passarelas e foi a única marca brasileira a fazer um desfile durante o evento. A ocasião também marcou o début de Lucas na moda festa, já que é reconhecido internacionalmente por suas criações de vestidos de noiva. “É algo que eu sempre quis e esse foi o momento certo, no lugar certo. Tenho a certeza de que apresentei uma coleção de vestidos de festa que ainda não existe no Brasil”, destaca Anderi.

(foto: LUCAS ANDER/divulgação)

A inspiração para a criação da coleção apresentada em Paris, que contou com 25 modelos de vestidos, com uma cartela de cores variadas como verde, cereja, uva e preto, foi a cantora Carmen Miranda. Dentre os tecidos usados estão o crepe, o tafetá e o micado. O estilista trouxe modelos com muito floral artesanal, bordados inusitados e laços maximizados. No desfile, os looks foram compostos com sapatos da marca Daniel Valadares e joias de Maria Motta.

Larissa Manoela (foto: LUCAS ANDER/divulgação)

Lucas Anderi, de 44 anos, nasceu em Adma, no Líbano. Sua avó era costureira e responsável por vestir noivas da alta sociedade por lá. Ele migrou para o Brasil no final dos anos 1990 e se formou em comércio exterior, chegando a exercer a profissão, com planos de ser diplomata. Durante esse período, aos 21 anos, optou por trabalhar no mercado de moda. Lançou sua primeira coleção no evento Casa Modas e, desde então, não parou de crescer neste segmento. Seu nome ficou ainda mais conhecido no país quando, em 2017, entrou para o time de especialistas do “Fábrica de Casamentos”, programa exibido pela TV Alterosa/SBT até 2020.

Em 2022, estreou como apresentador do reality “Esquadrão da Moda” transmitido pela TVAlterosa/SBT, baseado no formato original “What Not to Wear”, dos canais Discovery Home & Health e BBC, cujo objetivo é redesenhar o visual de seus participantes.

No desfile em Paris, Lucas destacou oito tendências de moda festa presentes na sua coleção.

Na moda

Maxi laços

Enormes laços marcaram as passarelas em diferentes cores.





Bordados

No desfile da Dior, bordados lembraram fases da lua, ervas medicinais e animais míticos.

Lucas Anderi trouxe bordados inusitados.





Costas de fora

A sensualidade brasileira esteve presente em vestidos que valorizavam as costas de fora.





Hot pants

Tendência vista nas passarelas de várias marcas, como Miu Miu e Stella McCartney e Lucas Anderi.





Floral artesanal

Balmain trouxe rosas bordadas nos vestidos e peças. Lucas Anderi apostou em bordados artesanais com flores diversas.





Laços e fitas para cabelos

De Sandy Liang a Mirror Palais, as fitas e laços nos cabelos voltaram de forma marcante nas passarelas da primavera-verão 2024 durante a Semana de Moda de Nova York. Na Semana de Moda de Paris, Larissa Manoela, convidada especial do desfile de Lucas Anderi, foi quem investiu na tendência, combinando o acessório com um vestido no estilo bonequinha de luxo.