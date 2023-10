Transparencias de volta

685

Ralph Lauren (foto: Divulgação)



Quem participou do intenso movimento da moda mineira nos anos 1970-80 deve estar se perguntando o que aconteceu como os estilitas e as marcas locais. Um paradeiro baixou sobre as confecções e são pouquíssimas as grifes que merecem uma atenção maior. O paradeiro que marcou época foi a pandemia, que tirou os compradores das lojas – e, em consequência, as fábricas esfriaram a criatividade. Esse tipo de recesso criativo vingou em vários países, onde as grifes deram uma parada até nos desfiles tradicionais, que passaram a ser realizados dentro das fábricas, ou em ambiente com público pequeno e muito selecionado.

Missoni (foto: Divulgação)

Em Nova York, cujo estilo sempre foi considerado uma réplica do que se lançava na Europa, o último lançamento de primavera-verão marcou o retorno de grandes marcas, com coleções que repercutiram. Exemplo marcante dessa retomada foi a participação de duas grifes que haviam se retirado dos desfiles e voltaram com força total: Ralph Lauren e Helmut Lang, marca que reviveu, comprada pela Prada. Lang regressou às passarelas da Big Apple com uma coleção elaborada pelo seu novo diretor artístico, Peter Do, considerado um prodígio da moda. O desfile teve tons nostálgicos, uma homenagem à década de 1990, quando se tornou a primeira marca de moda a anunciar em placas amarelas de táxi, em Nova York.

Roksanda (foto: london fashion week/divulgação)

Em Londres, os lançamentos não foram diferentes e abrigaram do streetwear aos elegantes vestidos de noite. Não faltaram opções nas passarelas da London Fashion Week, onde os estilistas apresentaram suas coleções para a primavera e verão 2024. Jonathan Anderson exibiu jaquetas bomber oversized, longas o suficiente para cobrir as coxas, para serem usadas sem outro complemento e gabardinas com saias longas.

Presença diferente foi a do designer americano Michael Kors, que levou o público de férias em seu desfile primavera-verão para o Domino Park, no Brooklyn, às margens do East River, transformado em um calçadão à beira-mar. As modelos exibiram looks leves bordados com renda, conjunto de minissaia e blusa, vestidos curtos e calças combinadas com tops pequenos no primeiro desfile da marca, desde o anúncio de que sua holding Capri seria comprada pela controladora Coach Tapestry. Um suéter solto em caxemira e algodão cai logo abaixo da linha da cintura, deixando as pernas do usuário completamente descobertas - uma homenagem à recente tendência “sem calças”, talvez, ou algo mais prático: “Você pode usá-lo no calor. Você pode usá-lo quando estiver frio... Todos nós sabemos que o mundo ficou muito quente”, disse Kors. “Estamos, cada vez mais, lidando com a questão de ‘Como nos vestimos?’ Principalmente quando está muito quente lá fora e no escritório está muito frio e estamos de acordo com o clima de férias, com sandálias rasteiras e uma sacola artesanal de vime tecida à mão.

O designer londrino David Koma é conhecido por seus vestidos com contornos. Sua coleção foi dominada pelas cores escuras, principalmente o preto, mas também havia designs em amarelo, laranja e até rosa neon. Alguns dos vestidos eram assimétricos, curtos na frente e longos atrás, e usados com botas altas até os joelhos. Vestidos de noite também estiveram no desfile do estilista Feben, recém-formado pela universidade Central Saint Martins de Londres. Na sua coleção, estavam vestidos, em grande parte transparentes, feitos inteiramente de miçangas, com saias longas e franjas, um retorno importante das últimas coleções. Roksanda Ilincic, fundadora da marca de moda Roksanda, inspirou-se nos mosteiros da sua terra natal, a Sérvia. Os cocares altos usados pelas modelos em seu desfile lembram aqueles usados pelos padres ortodoxos. As linhas retas e quase austeras de algumas peças foram contrabalançadas por um toque de cor vibrante ou saltos com borlas.













silhuetas





Vestidos e capas de seda foram complementados com grandes peças de joalheria, que se misturaram para se tornar parte da vestimenta. As silhuetas eram ora retas e estreitas, ora fluidas e comoventes, ora imponentes e rígidas.

Milão, que para quem gosta de escolher e comprar, é melhor do que Roma, optou por lançar um luxo discreto e as peças quentes, inclusive invernais, aparentemente pouco compatíveis com o aquecimento global, são os fios condutores das principais tendências da moda italiana para a temporada 2024. “Luxo discreto” foi a expressão que resume a tendência principal da temporada, já amplamente apresentada após a COVID-19, e a ideia do “decrescimento”: o brilho e o maximalismo dão lugar a uma discrição que pretende ser atemporal.

A Gucci deu um salto radical da excentricidade de Alessandro Michele à elegância de Sabato de Sarno, que prioriza a qualidade dos materiais e o corte. Já na Fendi, Kim Jones privilegiou o conforto e a confiança, saias até os joelhos, cardigãs e pequenas luvas retrô. A mesma tendência foi vista nos desfiles da Ferragamo, Max Mara e Tod’s. “O que vemos hoje na moda e nos desfiles me faz pensar que, enfim, compreendeu-se o que proclamo há anos”, disse Giorgio Armani após o seu desfile, que fechou a semana de moda italiana.

As marcas apostaram no couro, nas calças plissadas da Fendi ou na camurça de Roberto Cavalli, e também em saias com grandes fendas e microshorts, no caso da Gucci. Em sua coleção para a Bottega Veneta, Matthieu Blazy não teve medo de tecer o couro, torcê-lo, dobrá-lo, amarrá-lo e furá-lo até criar a ilusão de que se tratava de um tecido. Já na Prada, o couro era envelhecido, em estilo motociclista, e adornado com pérolas e strass em uma saia.

Os estilistas de Milão preveem uma primavera fria. A Bottega Veneta apresentou casacos de lã, enquanto a Moschino vestiu malhas da cabeça aos pés e gorros de lã. As modelos exibiram ‘trench coats’ na Dolce & Gabbana e peles na Fendi - uma das últimas marcas de luxo a apresentar peles verdadeiras em suas coleções. O estilo “fora do escritório” da Boss foi semelhante a uma coleção de inverno e incluiu jaquetas e peças de caxemira. Os calorentos podem optar pelo estilo ‘hot pants’ com meia-calça da Dolce & Gabbana.

Embora a paleta de cores tenha sido sóbria, variando do preto ao cinza e do branco ao bege, os estilistas apresentaram vários tons de verde, que acendiam os ‘looks’. Na Gucci, o verde-limão ganhou destaque em um sobretudo com franjas. Na Tod’s, o verde apareceu em um conjunto de camiseta e saia na altura do joelho. A Max Mara foi do esmeralda ao militar, cor perfeita para combinações de short ou calça com cinto. Giorgio Armani, por sua vez, preferiu o verde cintilante.

A tendência de outros países, a transparência sem exageros, também apareceu em Milão. Na Prada, o náilon, marca da casa, tornou-se flexível, conferindo a vestidos sem mangas em tons pastel um efeito vaporoso. Cavalli dedicou-se com entusiasmo aos vestidos transparentes e estampas de folhagens. Na Dolce & Gabbana, ‘trenchs’ pretos mal cobriam a lingerie. O véu da noiva foi acompanhado de um corpete. Giorgio Armani usou a transparência em saias longas de tule e sobreposições em organza nas calças. Já na Missoni, o padrão geométrico tradicional da marca foi apagado para ir na direção de uma transparência que adere aos corpos. n