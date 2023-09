685

Chave Estado de Minas (A): Ivana Araújo (Banco Mercantil) entrega troféu de campeã para Cristiana Pace, que representou Natália Takara e Fabiana Maia. As vice-campeãs Diely Rodrigues e Eunice Jardim recebem troféu de Lilian Pinhel (foto: Marcos vieira/em/d.a press)



O Torneio Empresarial de Tênis, em benefício da Jornada Solidária Estado de Minas, chegou à sua 25ª edição. A premiação foi durante coquetel no Salão de Festas da Sede do Minas 1. O torneio teve patrocínio master do Banco Mercantil e da Gerdau.