A magia da Bahia para todo o Brasil

O Ateliê Mão de Mãe, com seu artesanato singular trabalhado em crochê, lança o capítulo final da coleção ‘O Último Cruzeiro’, com estilo inovador que está redefinindo a moda feita à mão. Sob a direção criativa de Vinícius Santana, a grife celebra a maestria do crochê artesanal, onde cada peça é concebida com amor e habilidade pelas talentosas bordadeiras de Salvador.

O epílogo de ‘O Último Cruzeiro’ exibe uma paleta de cores harmoniosa, destacando tons cru, nude e preto. Com saias sobrepostas sobre calças e capuzes que envolvem vestidos, esta coleção infunde um toque de mistério e versatilidade, oferecendo inúmeras opções de estilo.

O destaque é a meticulosidade das modelagens, que são artesanalmente confeccionadas para se adaptar perfeitamente ao corpo, dando um caimento impecável, elevando a experiência do vestir. A dedicação das crocheteiras à sua arte transparece nos detalhes, tornando cada peça única e especial.

Um photo shooting exclusivo apresenta um olhar inédito sobre as peças desta coleção que, até agora, permaneciam ocultas, à espera do momento perfeito para serem reveladas. Como o inverno brasileiro, e principalmente o do Nordeste, é muito ameno, as peças, em sua maioria, são ricas em decotes e aberturas. Em breve, o Ateliê Mão de Mãe lançará seu verão 2024. Enquanto isso não acontece, estão em fase de expansão, levando a magia da Bahia para todos os cantos do Brasil e, além das fronteiras, consolidando-se como referência da moda handmade.









O COMEÇO





Luciene Brito tinha 46 anos quando se viu divorciada e com quatro filhos. Sem renda, encontrou no crochê – hobby que tinha desde os 14 anos – o sustento de sua família. Em 2020, em meio a dificuldades por causa da pandemia, seu filho Vinícius Santana enxergou grande potencial de transformar a arte do crochê presente na família há tantos anos em uma marca autoral, única e exclusiva. Nesse processo, Patrick Fortuna entrou para o projeto e trouxe ainda mais força para o Ateliê.