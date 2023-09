Suave como as flores

685

(foto: Zé takahashi/divulgação)



“Estou criando coisas que eu gosto e uso”. É assim que a estilista define sua nova coleção, com peças de alfaiataria impecáveis e formas orgânicas inspiradas na natureza. Em desfile realizado na Casa Ema Klabin, em São Paulo, Fabiana Milazzo colocou na passarela toda a sua criatividade e cuidado com a arte do feito à mão, roupas atemporais e a sofisticação que faz parte de seu DNA, valorizando um savoir-faire transmitido por gerações.

(foto: Zé takahashi/divulgação)

As cores e formas orgânicas estão muito presentes na nova coleção, bem como uma nova técnica criada para realçar detalhes que remetem à natureza, como os veios que existem nas plantas, e também para inovar no uso do couro, tudo isso facilmente identificável nos modelos. “Roupas com alta qualidade fazem parte de um consumo inteligente e responsável. Estamos criando peças que sejam investimentos para nossos clientes, no sentido de que durem muitos anos. Um pensamento que tenho como designer e consumidora. Levo tudo isso para minhas criações”, completa a estilista.

(foto: Zé takahashi/divulgação)

A coleção Florescer destaca o contato com a natureza, uma das paixões de Milazzo, que ama plantas, jardinagem, de cuidar de hortas. “Toda essa minha paixão pela natureza fez com que eu criasse a Florescer”. A coleção “Casa no Campo”, lançada pela label antes da pandemia, já expressava o gosto pela natureza, assim como a ‘Frutos da Terra’, apresentada em desfile virtual e beneficente durante a pandemia.

Desde 2000, a designer Fabiana Milazzo marca a moda brasileira com coleções de alcance internacional a partir de seus ateliês em Minas Gerais, onde a paixão e a dedicação movem uma equipe de designers, modelistas, costureiras e bordadeiras, que fazem o talento e a criatividade brasileira atravessarem fronteiras.

Essa coleção traz peças que vão do casual à alta-costura, em uma variedade de shapes, técnicas e materiais. No casual, tem camisas, calças, chemises e macacões cargos. Todos os comprimentos estão contemplados, do curto ao longo. Também há vestidos drapeados, fluidos esvoaçantes, vestidos com jabô, plissados, retos, levemente evasês, vestidos coluna e assimétricos no viés.

As novas modelagens são feitas em moulage: muitas saias godês, assimétricas, blazers, calças pantalonas com pregas, cortes masculinos e alfaiataria. Formas orgânicas estão presentes nas roupas, acessórios, sapatos e cintos, tudo associado a detalhes com técnicas que criam estruturas bem pensadas. Cintos e sapatos foram desenvolvidos por Fabiana Milazzo e toda a parte estrutural é feita à mão com a mesma técnica desenvolvida para as peças de couro.

Os tecidos usados são nobres, entre eles zibeline, crepe, musseline, chifon de seda, denim, algodão 100% de aspecto empapelado, couro, cristais aplicados em tules laminados e tules bordados à mão com vidrilhos, miçangas e cristais. Os bordados foram inspirados nos jardins de Fabiana Milazzo, com reprodução de samambaias, sapatinho de judia, chifre de veado, trapoeraba, orquídeas, rosas, asplênios, croutons etc.

Na cartela de cores, tons suaves como lilás, rosa baby, azul serenity, amarelo-claro, off-white, vanilla, cinza claro e vários tons de verde, dos suaves aos vibrantes: verde pistache, verde sálvia, verde menta, verde eucalipto, verde grama, verde-jade e verde maçã. E os vibrantes coral, íris bloom e azul intenso.