Árvore conquista Prêmio Top Mega Brasil

Rafael Araújo divide o sucesso com time de colaboradores e clientes parceiros (foto: divulgação)



A agência Árvore, laboratório de comunicação fundado em Belo Horizonte, ficou em primeiro lugar entre as agências da região Sudeste do país indicadas ao oitavo 'Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa'. O resultado, fruto de votação espontânea, foi divulgado na quarta-feira (30/8) em evento realizado em São Paulo.

A Árvore foi a única mineira premiada tendo concorrido, na categoria, com empresas paulistas e cariocas. Criado pela Mega Brasil Comunicação, o 'Prêmio Top Mega Brasil' elege as agências e os executivos de comunicação corporativa mais admirados do país.





TRAJETÓRIA A Árvore foi criada há 15 anos. Se apresenta como laboratório de comunicação porque realiza projetos customizados que conectam governança, estratégia e cultura das organizações. Até agora foram mais de 500 projetos, em todo o país, para empresas como: Hermes Pardini, Banco BS2, CBMM, Fundação ArcellorMittal, Cine Theatro Brasil Vallourec, Grupo Tauá, Farmax, Oncomed, Hospital da Baleia, TEDx, Carapreta, Instituto Tomie Ohtake, Oxygea Ventures, dentre outros.

Rafael Araújo, fundador e CEO da Árvore, representou a empresa na premiação. Ele destaque que "na Árvore, teoria e prática caminham de mãos dadas". As parcerias com os clientes, segundo o publicitário, contribuem na construção de sistemas corporativos sólidos. "O Prêmio Top Mega Brasil é um reconhecimento não só à Árvore e seu time, mas a todos os clientes e parceiros que acreditam que a comunicação pode e deve ser feita com paixão e gestão. Temos orgulho por cocriar projetos de comunicação que fazem diferença nas empresas e na sociedade", complementa.