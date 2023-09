Mineira se consagra como Mulher das Comunicações do ano

685

Ana Carolina Azevedo destaca a premiação como novo marco em seu carreira (foto: divulgação)



A jornalista e empresária mineira Ana Carolina Azevedo foi eleita "Mulher das Comunicações /2023". O prêmio é oferecido pela ABERIMEST - Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Comunicações e Infraestrutura de "Ite e Iot", em reconhecimento da atuação dos profissionais que se destacam no meio empresarial, nas áreas de jornalismo, publicidade, marketing, relações públicas e produção audiovisual. Ana Carolina é diretora de Recursos Humanos da Google, para o Canadá, México, América Central, Brasil e América do Sul. Ela recebeu o troféu das mãos do presidente da ABERIMEST, José Carlos da Silva, em cerimônia realizada em São Paulo.





REFERÊNCIA Com atuação destacada no meio, o prêmio veio coroar uma carreira dedicada aos mais atuais métodos de gestão em sua área. Do início de carreira como repórter e depois como assessora de imprensa em Belo Horizonte, desde cedo ela mostrou capacidade de empreender com projetos de comunicação arrojados. Em 2018, abriu sua própria agência, a AC Comunicação, com o objetivo de oferecer soluções integradas e personalizadas para seus clientes. Por sua criatividade e liderança, Ana Carolina tornou-se referência para as mulheres no segmento da comunicação ao conciliar, com muito sucesso, a vida pessoal e profissional em um nicho de mercado com predominância masculina.





GRADITÃO "Pela primeira vez tenho a honra de ser a ganhadora. Estou muito grata pelo reconhecimento ao meu trabalho e contribuições ao setor das Comunicações. Isso representa não apenas um marco na minha carreira, mas também um símbolo do progresso contínuo em direção à igualdade de gênero na nossa indústria. Agradeço a Aberimest e dedico este prêmio a todas as mulheres que têm feito a diferença nas comunicações e na sociedade como um todo", agradeceu em suas redes sociais.