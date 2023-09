SBT/Alterosa bate recorde na vitória histórica do Timão

685

O goleiro Cássio foi o destaque do Corinthians em campo (foto: Conmebol/Divulgação )



O Corinthians passou apertado pelo Estudiantes para se garantir nas semifinais da Copa Sul-Americana. Mas quem curtiu folgado a vitória foi o SBT/Alterosa, que comemorou altos índices de audiência na última rodada. Em campo, o time paulista perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, mas conseguiu avançar nas cobranças de pênaltis após vencer por 3 a 2, com grande atuação do goleiro Cássio e da trave, que parou o ataque argentino.





AUDIÊNCIA Fora de campo, a audiência do camal de Silvio Santos deu um show na concorrência. De acordo com a Kantar Ibope Media, a partida marcou 13 pontos de média (com 16 de pico) e 21% de participação sobre as TVs ligadas na Grande São Paulo. Foi o recorde de audiência da emissora na atual temporada do torneio. Além disso, o duelo entre Estudiantes e Corinthians ainda alavancou o SBT à liderança geral na audiência a partir do início do 2º tempo até o final da transmissão, na faixa horária das 22h33 às 23h37, com média de 14,4 pontos. Nessa faixa horária, a Globo, segunda colocada e principal concorrente, marcou 12,7 pontos.

Os números foram ainda melhores especificamente durante as cobranças de pênaltis, das 23h28 às 23h37, quando a emissora liderou com 15,6 pontos de audiência, índice 74% superior ao da Globo, que marcou 9 pontos. Segundo a Kantar Ibope Media, um ponto equivale a 76.953 residências ou 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.





MERCADO PUBLCITÁRIO O futebol no SBT/Alterosa vem registrando bons números de audiência desde que a emissora voltou a investir no esporte em 2020. A emissora vem se destacando na cobertura da Copa Sul-Americana 2023, a segunda competição mais importante do futebol sul-americano. Os bons índices de audiência chamam a atenção do mercado publicitário e reflete no interesse dos anunciantes em associar suas marcas ao futebol. A Conmebol anunciou em fevereiro que as empresas Coca-Cola e Powerade seriam patrocinadoras oficiais dos torneios da entidade até 2026, incluindo a Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa. Já o SBT conta com seus patrocinadores exclusivos para a transmissão da competição.





PREMIAÇÃO A Copa Sul-Americana de 2023 começou com 56 clubes. O campeão do torneio ganha o direito de disputar a Recopa Sul-Americana de 2024 contra o campeão da Libertadores, além de uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. A final da Sul-Americana será realizada no dia 28 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ao todo, a Conmebol vai distribuir US$ 77,8 milhões entre os clubes participantes da Sul-Americana - um aumento de 30% em relação à edição de 2022. Com o acúmulo de premiações, o campeão da Sul-Americana 2023 pode faturar até US$ 8,45 milhões (R$ 42,75 milhões na cotação atual).