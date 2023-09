685

Transformar sucesso da "telinha" ou da "telona" em produtos reais para fãs é prática conhecida no mercado. Os fãs da Barbie que nos digam... O importante é não perder o "time". É o que faz o SBT ao se juntar à Nathor, conceituada indústria de bicicletas infantis da América Latina, para desenvolveram bikes temáticas da novela "A Infância de Romeu e Julieta". Com design da gangue Pedalzera que, na trama, é um grupo de meninos e meninas entre sete e 12 anos que vivem aventuras em cima de uma bicicleta, o projeto oferece cinco opções estilizadas e mais uma linha de capacetes temáticos. "Este lançamento reafirma o compromisso do SBT em proporcionar uma experiência completa para o público infantojuvenil e fãs da novela", como explica a Carolina Scheinberg, gerente de novos negócios da emissora. Sem dúvida, ótimo negócio de oportunidade!





SBT POP

Lançado pelo Digital do SBT, a nova vertical intitulada SBT POP, plataforma que reúne tudo sobre o universo pop em um só lugar, mantém o público informado a respeito de tudo o que é tendência pop no Brasil e no mundo. Disponível em todas as redes sociais, a plataforma traz entretenimento de qualidade por meio de conteúdos exclusivos. Entre eles, destacam-se: reviews das séries que estão bombando, lançamentos de filmes, entrevistas com celebridades, cobertura de shows, bastidores de peças, dicas de moda e beleza e muito mais. Toda a apresentação dos conteúdos é feita pelos jornalistas da equipe. Em breve, o site oficial do SBT POP também será lançado.





FINANÇAS COM HUMOR

Falar de finanças com brasileiro nunca foi assunto fácil. Mas a Serasa buscou um caminho mais suave para lembrar que um dia a fatura chega. Através de memes e brincadeiras da internet, a marca lança coleção de brindes e presentes para alertar o público. Para dar um tom mais acolhedor à empresa, camisetas, moletons, bonés e ecobags bem-humorados tiram o peso das dificuldades financeiras do dia a dia. "Devendo e luxando", "Gastona" (em trocadilho a gatona) e "A Serasa vai ficar sabendo" são algumas das frases que ilustram as novas peças de brindes e presentes da Serasa enviadas a quem procura, se conecta ou interage com a empresa. A nova coleção de mimos foi criada a partir de situações cotidianas da vida financeira do brasileiro, mencionadas todos os dias na internet, especialmente no Twitter (X).





MAIS LEVE

Para reforçar o conceito de ser uma empresa financeira que acolhe os consumidores, a campanha recorre à comunicação mais leve, para tornar mais leve o "peso e o pecado" das dificuldades financeiras e facilitar a conversa sobre finanças, assunto que impacta a vida de milhões de brasileiros. Rir de si mesmo, comportamento muito comum do brasileiro, é tática para deixar a comunicação da Serasa ainda mais leve. Com a cor rosa prevalecendo, a coleção conta com blusas, carteiras, bolsas, ecobags e moletons ilustrados com os traços finos, elegantes e sinceros, assinados por Mariana Sampaio, diretora criativa do projeto. Para conhecer as peças e outros detalhes, acesse https://www.serasa.com.br/imprensa/mimos-serasa/





VAN GOGH GOURMEt

A exposição imersiva "Van Gogh & Impressionistas" em BH no Shopping Del Rey amplia as vivências para o público até o fim da temporada do espetáculo. O empreendimento criou o Menu Van Gogh, que proporciona uma experiência gastronômica exclusiva para quem já visitou a exposição, com pratos promocionais em dois restaurantes parceiros e cafeterias do shopping. Outra aposta é a mostra gratuita que traz releituras de obras famosas do artista sobre o traço criativo da mineira Raquel Bolinho, do "Quero Bolinho".





MINAS MANTÉM GERDaU

Minas Tênis Clube e Gerdau celebraram a renovação da parceria por mais uma temporada. A empresa brasileira produtora de aço é patrocinadora máster da equipe feminina de vôlei desde a temporada 2022/23 e segue estampando a marca também na camisa da equipe masculina. Além do patrocínio das equipes de ponta e o apoio às categorias de base do Projeto Formação e Desenvolvimento de

Atletas, que atende cerca de 800 atletas, a produtora de aço segue investindo fortemente no pilar social, com a renovação de mais um ciclo anual de apoio ao projeto que leva a metodologia minastenista às comunidades do interior por meio de escolinhas de vôlei e futsal, para 240 crianças e adolescentes.





ESTRELAS

A validação do novo ciclo ocorreu no Minas I com a participação do presidente do clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, e o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. O elenco das equipes Gerdau Minas e Itambé Minas também marcaram presença no evento. Na ocasião foi anunciada a renovação das centrais Carol Gattaz e Thaísa Daher. Referências da modalidade e medalhistas olímpicas, as atletas seguem fazendo história no Gerdau Minas por mais uma temporada. Além de apoiar o esporte, a Gerdau investe no pilar cultural com a programação do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, com o Concertos Gerdau e o Entre - Festival das Infâncias Gerdau. Também em projetos ambientais do Minas TC com a doação de mudas de árvores para a composição do cinturão verde no Minas Country.





INHOTIM MAIS SEGURO

O maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, foi destaque no telão da Times Square, em Nova Iorque. A ação de marketing na avenida mais conhecida em todo mundo por suas luzes, painéis, bares e restaurantes, teve como objetivo dar boas vindas ao mais novo parceiro: o Grupo Anjos da Guarda que, a partir de agora, é o responsável por toda a segurança do Instituto. Referência no setor de segurança, o Grupo Anjos da Guarda, com uma tradição de 35 anos de atividades, atua em toda a região de Minas Gerais.





PRÊMIO AUTOMOÇÃO

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, organizadora do Prêmio Automação, que destaca empresas com alto desempenho e que investiram em inovações em processos automatizados, sempre alinhadas aos padrões tecnológicos da GS1, está com inscrições abertas para a categoria "Imprensa". A entrega da premiação será no dia 8 de novembro. É a 25º edição em que jornalistas serão prestigiados na solenidade anual do Prêmio Automação - criado em 1998. Poderão se inscrever jornalistas com trabalhos publicados em veículos impressos, jornais ou revistas, portais ou sites de empresas jornalísticas - desde que estruturadas por meio das características do web jornalismo. Também serão aceitas inscrições de matérias veiculadas por empresas jornalísticas brasileiras no período de 01/10/2022 a 01/10/2023. As inscrições vão até 15/09/2023; o material deve ser enviado nos e-mails premiacaoimprensa@gs1br.org e marcelodanil@dfreire.com.br.





BELGO CERCAS

Com o seu resultado das vendas destinado totalmente à manutenção dos projetos sociais do Instituto Ramacrisna, a franquia da Belgo Cercas é a primeira do Brasil a passar pelo rebranding da marca. Única franquia especializada em cercamentos urbanos do Brasil, a identidade visual da Belgo Cercas seguirá a evolução de marca da Belgo Arames, que foi atualizada em dezembro do ano passado para refletir seu desenvolvimento estratégico no país. A decisão visa unir a nova marca da maior produtora de arames de aço da América Latina e franqueadora do negócio. O empreendimento une a responsabilidade social e a expertise do Ramacrisna, que há 48 anos iniciou seu primeiro negócio social, visando sua autossustentabilidade, a fábrica de Cercas Ramacrisna. A nova loja Belgo Cercas irá direcionar todo o resultado financeiro obtido na franquia para a manutenção dos projetos sociais do Instituto.