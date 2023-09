685

Sua vida pode mudar para valer, se estiver disposto a começar e encarar o principal: “Detesto admitir, mas sei que tem alguma coisa errada em minha vida”. Todos nós, no fundo, escondemos certos conflitos. Será que existe um meio de encará-los honestamente? Será que precisamos fazer isso? Segundo o escritor, mestre e conselheiro cristão Larry Crabb, Deus quer tocar o mais fundo do nosso ser.

Firmado na Palavra, ele afirma que podemos ter vitória completa nesse terreno onde lutamos contra a ira, contra os desejos sexuais ilícitos, contra o distanciamento das pessoas, contra a depressão que procuramos disfarçar; enfim, vitória contra tudo que não deveria estar ali. Não é preciso fingir que seu relacionamento com Deus lhe traz profunda satisfação, quando não traz; que sua luta contra o pecado é coisa do passado, quando não é. Isso pode mudar.

Para falar sobre tudo isso ele escreveu “De dentro para fora”, que é motivação para você olhar francamente para sua própria realidade e deixar que o Eterno o liberte para uma vida cristã autêntica e coerente; deixar que ele faça de você uma pessoa corajosa, amorosa, de caráter íntegro, uma pessoa que não precisa mais fingir.

O leitor aprenderá muito com a obra uma vez que Crabb é, sem dúvida, o melhor autor na aplicação das Escrituras ao viver diário. É simples, prático e inteiramente bíblico, e está em sintonia com as realidades do sofrimento humano.

Em “De dentro para fora” Larry faz um retrato fiel do coração humano e dos seus anseios profundos. A partir desse diagnóstico, conduz o leitor a perceber algumas tendências ocultas que fazem parte do comportamento humano, e traz sugestões de como trilhar um caminho de cura que, apesar de lento e doloroso, leva a uma maturidade a partir da qual podemos contribuir com o mundo.

A reflexão desse livro é precisa sobre o quanto dependemos de Deus para que nossa vida seja realmente transformada e, de acordo com o autor, essa mudança ocorre de dentro para fora de forma lenta e complexa. Nosso mecanismo de autoproteção e de cobrança podem ser inimigos nessa jornada.

