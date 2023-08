Ações do Gentileza refletem sobre o verbo cuidar

685

O projeto Verbo Gentileza proporciona variedade de atrações na Praça Floriano Peixoto (foto: Divulgação)



Com suas fitas coloridas - marca registrada do evento - a 8ª edição do Festival Verbo Gentileza traz como tema "Cuidar", para destacar a importância do cuidado individual e comunitário. Nos dias 2 e 3 de setembro, a Praça Floriano Peixoto, em Santa Eficiência, região leste de Belo Horizonte, volta a ser palco do tradicional evento com programação gratuita com shows, intervenções, oficinas, mostras, brechós, artesanato e muita alimentação de produtores locais.





CUIDADO SUSTENTÁVeL Patrícia Tavares, idealizadora do projeta, entende que cuidar é a base do afeto e quem oferece cuidado está simultaneamente recebendo algo em troca. "E ao estarmos atentos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assumimos uma posição de consciência plena sobre a necessidade do cuidado coletivo e do planeta. Nesse aspecto, o cuidar é geral, amplo e um papel de todos. O cuidado com o meio-ambiente é fundamental para garantir um futuro sustentável para a sociedade".





DIVERSIDADE Nos dois dias de evento, o Portal da Gentileza dá as boas-vindas ao público no espaço Alameda, que recebe o Brechó Gentil. No Gramado, o Piquenique convida o público para um momento de partilha e convivência. A Amadoria assina a curadoria de uma mostra de produtores locais. A mostra destaca a importância do consumo local como impulsionador para empreendedores, além de valorizar a diversidade e a participação econômica de grupos minoritários com projetos de grupos periféricos, LGBTQIAP+, mulheres, pessoas negras, PCDs e outros grupos em situação de vulnerabilidade. Haverá, ainda, neste espaço seis expositores gastronômicos e dois food trucks.





SHOWS A oficina de yoga será ministrada por Marcia Bacch, entremeada de mantras e canções; o espetáculo cênico da Companhia Candongas, Monstro do Lixo; DJ Little Silvia; a Orquestra Do Contra; e a batalha de voguing "Ballrooms The Vogue Way", um campeonato com três modalidades performáticas; e o cantor mineiro Octavio Cardozzo, com o lançamento da turnê "Qualquer Amor", que mescla um repertório autoral de inéditas com interpretações de outros artistas.

A dupla Ana Charnizon e Eugênia Corrêa, com a Dança Circular, busca integrar, equilibrar e conviver de forma mais leve e generosa; o show inédito "Percussão Circular convida Alda Rezende", no qual o percussionista Di Souza une a Escola Percussão Circular à voz única da cantora e intérprete Alda Rezende. O DJ JJBZ intercala momentos do Festival com o Disco Papo, uma bate-papo despojado sobre música e cultura vinil e até uma brincadeira com as crianças nas pickups. Quem finaliza a programação do festival é a paulista Funmilayo Afrobeat Orquestra, a primeira Orquestra de afrobeat brasileira formada por mulheres, liderada pela cantora e saxofonista Stela Nesrine e a trompetista Larissa Oliveira.