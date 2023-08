Conforto e muito enfeite

685

Luiza Barcelos







Uma das maiores paixões da mulher são os sapatos. Minha mãe sempre disse que se uma mulher estiver vestida de saco de linhagem mas com um belo sapato, estará elegante. Isso é tão verdadeiro que por décadas a mulher privilegiou a beleza e o poder do calçado em detrimento do conforto. Hoje, conforto e estilo são duas premissas básicas exigidas em uma peça. E a cada estação é o que o mercado calçadista e os shoes designers entregam.

Vicenza

O verão 2024 chega cheio de diversidade como está o mundo e a sociedade. Desde rasteirinhas simples, até sapatos de salto cheio de pedrarias e trançados na perna, passando pelos loafers (o tradicional mocassim) tratorados ou não, pelas papetes, e por modelos com saltos médios e baixos, a maioria blocks para dar conforto. Mas os altos e finos ainda têm o seu lugar para aqueles momentos “vestidas para arrasar”.

Cláudia Mourão

A cartela de cores privilegia os tons claros como o marfim, areia, camel, terra. O tem ganhado cada vez mais espaço. Os metalizados são clássicos e têm lugar garantido como ouro velho dourado, inox, grafite. E estamos em uma época na qual a cor continua forte na preferência das mulheres, de forma democrática, ou seja, várias cores como o laranja, rosa, verde menta, amarelo, azul denim, etc.

Pedraria, plumas, bordados, trançados, aramados, enfim, vários tipos de trabalhos e enfeites estão em alta no que diz respeito aos sapatos para a estação mais quente do ano, e não são apenas para a linha festa. Todas as marcas tem modelos assim e a campeã em quesito, principalmente nas papetes e rasteiras é a jovem Anna Barroso que começou este trabalho há anos e virou paixão entre mulheres de todas as idades.

A autenticidade é o que inspira o verão 24 da Schutz. Com o tema “Be You. Be Schutz”, as peças, que transitam plenamente do dia para a noite, imprimem o DNA da marca e são traduzidas em cores neon, como o rosa e o laranja, trazendo a energia única do verão. A contemporaneidade e o visual trendy são impressos nos modelos metalizados, com destaque para a reedição das novas sapatilhas, que ganham visual cool e cheio de personalidade através de aplicações e amarrações lace up.

A Vicenza, marca do grupo Arezzo, lançou coleção verão 24 “We Are All Icons”, com foco nos sapatos “Magnólia”, que busca inspiração nas formas orgânicas de uma magnólia em pleno desabrochar; “Lolita”, uma homenagem aos laços delicados do universo girlie, com um design leve que infunde movimento ao ícone; e “Whitney”, retratando a figura de uma estrela resplandecente e carismática.

Intitulado “Sereno”, a coleção verão 2024 da Luiza Barcelos é inspirada na beleza natural, buscando transformar o comum em extraordinário, capturando a natureza da feminilidade em sua forma mais genuína e poderosa. Os materiais usados são rafia, palha, cortiça e pedrarias, que conversam entre si de forma elaborada e elegante. As peças apresentam linhas e formas minimalistas

A Coleção Verão 2024 da Cláudia Mourão para Equipage, foi criada com uma variedade que atende a diferentes gostos e ocasiões. Destaque para as papetes, que vão desde neutras até as glamourosamente decoradas com pedrarias. As rasteiras se destacam por sua elegância “clean”, com tiras finas e shapes estilosos, com ou sem aplicações de tachas e rebites meticulosamente projetados. E ainda sandálias médias de salto bloco e os mocassins desde os modelos tradicionais até os tratorados, presença nas tendências de street style, versáteis para qualquer ocasião.

A shoesdesign gaúcha Virginia Barros, mineira de coração, sempre se destacou por seu trabalho alternativo, sempre criou independente de estações e tendências. Rica em criatividade e profunda pesquisadora tendo como foco a sustentabilidade, alcançou resultados surpreendentes. A nova coleção “Sapatos que Falam” trazem rasteirinhas confortáveis, com combinações de cores que, em cada pé trazem uma sílaba ou uma palavra, e quando calçados formam uma mensagem.

Virgínia Barros

Sapato infinito

Simplesmente revolucionário. Essa é a melhor descrição da mais nova criação de Virginia Barros. A estilista levou cinco anos pesquisando e testando formas, matérias primas e fórmulas e conseguiu criar sapatos orgânicos com o uso de bactérias e fungos que não viram lixo, mas adubo. A designer mostra ao mundo que a moda regenerativa é possível e já é realidade.

Com um profundo compromisso com o patrimônio, a sustentabilidade e a tecnologia, Virgínia desenvolveu um projeto inovador, desenvolvido com tecnologia 100% brasileira, que representa o auge da sustentabilidade e da inovação na moda. Trata-se de um sapato orgânico capaz de se integrar completamente à natureza, sem gerar lixo quando já não for mais útil. É um sapato 100% biodegradável, lixo 0, compostável em condições domésticas, feito de matérias-primas incomuns e naturais, de encontro à inovação tecnológica, ao aliar a função de rastreamento decodificada no fio do algodão que mostra toda a cadeia produtiva do sapato.

Para essa criação ela usa Fabteria, celulose bacteriana; micélio, uma massa formada por um aglomerado de hifas (filamentos de um fungo) que crescem nos materiais vegetais sob condições ambientais favoráveis; algodão orgânico; borracha da Amazônia e linha rastreável.

Todos os calçados são costurados com linha 100% algodão. As colas são à base de água. Os materiais estruturais, biqueira, contraforte, são feitos de algodão e a palmilha de encaixe, de papel prensado. A palmilha de conforto é uma borracha biodegradável, e sua forração é feita com algodão orgânico. O solado é feito por micélio ou borracha da Amazônia, ou em couro curtido com tanino vegetal. O salto é de madeira de reflorestamento. Os cabedais (parte de cima do calçado) são de Fabteria; borracha da Amazônia, algodão orgânico e ou couro curtido com tanino vegetal. O próximo passo é levar a criação para Berlim.