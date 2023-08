Graça e misericórdia

685

Diariamente somos abençoados pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, pela sua graça que é derramada sobre nossa vida.

A misericórdia de Deus sobre nós é um reflexo do Seu amor incondicional e da Sua compaixão para conosco. Mesmo quando falhamos, pecamos e nos afastamos Dele, Deus está pronto para nos perdoar e nos acolher de volta em Seus braços.

A misericórdia de Deus é um convite para a transformação e a restauração. Ela nos oferece a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilharmos diante Dele e buscarmos uma vida de retidão. Quando nos voltamos para Deus em arrependimento sincero, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.

Ela é algo precioso que não merecemos, mas que Ele nos concede por causa do Seu amor infinito. Ela nos leva a uma profunda gratidão. Ao experimentar a misericórdia de Deus, somos chamados a compartilhá-la com os outros, estendendo compaixão, perdão e amor para aqueles ao nosso redor.

A graça de Deus é um presente divino que recebemos, sem merecermos. São bençãos concedidas a nós, demonstrando o amor de Deus para conosco. Foi por causa da Sua graça e amor que somos perdoados dos nossos pecados e reconciliados com Ele, experimentando a salvação e a vida eterna, pois foi por ela que Ele mandou seu Filho Jesus para morrer por nós.

A graça de Deus também nos capacita a viver uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo. Ela nos dá força para superar desafios, resistir às tentações e viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, a graça de Deus nos permite desfrutar de uma comunhão íntima com Ele, fortalecendo nossa fé e confiança em Seu cuidado e provisão.

Portanto, quando reconhecemos e valorizamos a graça de Deus sobre nós, somos levados a uma profunda gratidão e a uma vida de adoração e serviço a Ele. A graça de Deus é um presente precioso e transformador, que nos capacita a viver uma vida abundante e cheia de propósito em Cristo

