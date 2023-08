Summer ao estilo boho

685

(foto: Skazi/divulgação)







A grife mineira Skazi sempre foi uma marca inquieta. Sempre se adiantou ao calendário da moda, cria coleções grandes e com diversidade, e pelo visto, isso nada disso mudou, porque acaba de lançar o segundo drop da coleção primavera verão 2024, se não considerarmos o desfile que fez em abril, apresentando uma visão geral da estação.

(foto: Skazi/divulgação)

A Skazi Summer – como é chamada a coleção verão 2024 – apresentou em abril um mergulho nos anos 1970, com o movimento hippie dando o tom. O trabalho artesanal estava bem presente nos acabamentos manuais, como crochê, aplicação de cristais, plumas, bordados e paetês.

(foto: Skazi/divulgação)

O primeiro drop – vamos chamar assim – foi no início de julho, e teve como foco o verão europeu. As peças tinham uma atmosfera leve e refrescante, criadas com o pensamento nos dias tranquilos de verão na praia. Fluidez, conforto e versatilidade em roupas que acompanham a mulher desde a praia até os coquetéis. Esse drop trouxe desde de vestidos até conjuntos de alfaiataria, com modelagens descontraídas, amplas, leves e femininas, com muitos recortes, decotes e fendas, características marcantes da marca.

(foto: Skazi/divulgação)

O primeiro drop da Skazi Summer usou de fibras naturais, como linho, crepe e algodão cambraia, além de acabamentos artesanais, como renda, bordados em algodão e franjas. A paleta de cores é predominantemente branca e off-white, com destaque para o azul-marinho e o verde-esmeralda.





SEGUNDO DROP Agora vem mais uma coleção cápsula da Skazi Summer, no estilo boho contemporâneo. Fortalecendo sua exclusividade, a marca mantém a aposta em fibras naturais e acabamentos manuais em suas peças inéditas. Para a estação mais quente do ano a proposta é um olhar moderno ao estilo bohemian, com o toque de frescor e versatilidade que todas as mulheres buscam para essa temporada.

A tendência boho reúne diversas inspirações como: hippie, country, folk, romântica e vintage. Neste lançamento, a Skazi traz um twist inédito ao estilo, propondo releituras contemporâneas e refletindo sensualidade e ressaltando a elegância. Já para garantir o toque de leveza que a temporada pede, a fluidez ganha destaque em diferentes vestidos, macacões, conjuntos e camisas.

Sempre prezando pela exclusividade, a coleção cápsula aposta em bordados e aplicações minuciosas, além de materiais como linho, algodão, viscose, chiffon, laise e cambraia. A paleta de cor reflete o frescor da estação por meio de tons de rosa, azul, vermelho, off white, bege e branco.

A Skazi Summer apresenta os itens must-haves para as mulheres curtirem os dias de altas temperaturas. Dentre as novidades, estão os vestidos midi, que ganham modelagens femininas, fluidas e cheias de acabamentos delicados. Já a alfaiataria traz releituras modernas.