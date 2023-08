Novidades para usar

685

Bolsa bege claro (foto: Pexels/divulgação)







Terminadas as férias e o inverno, começa a virada do ano e um problema para um grande número de mulheres: como recompor meu guarda-roupa? Parece tolice, mas um número expressivo de mulheres não sabe como resolver uma dúvida aparentemente simples. Usando bom senso e calma, é possível escolher um novo visual com pouco gasto e muito resultado. O primeiro conselho é não comprar nada com pressa e sem pensar. Algumas precauções simples são necessárias: quando usarei essa roupa nova? Ela combina com alguma coisa que já tenho? A cor combina comigo? Se formos avaliar uma mulher que consideramos muito chique, veremos que ela não compra nada sem pensar. Ela se conhece e sabe se seu estilo é esportivo, clássico, romântico ou sofisticado. Qualquer mulher que se conhece sabe reconhecer a que tipo de estilo prefere usar. E que tipo de soluções usar.

O guarda-roupa de inverno pode começar com um blazer ou um paletó de qualidade (foto: Pexels/divulgação)

O primeiro passo é a escolha das cores. Quem tem olhos claros combina bem com verdes, azuis, cinzas. Quem tem olhos escuros com marrons, cores escuras. Cabelos louros vão bem com roupas pretas, os escuros com rosas e correlatos. Algumas sabem por instinto as cores pastel que lhes dão boa aparência, como o branco que vai bem com todas. Depois de definir as cores, é preciso escolher os acessórios: bolsas, sapatos, cintos etc. Ao se conhecer, as mulheres definem instintivamente o que vai bem com seu estilo. Estar na moda fascina muitas mulheres, mesmo as que se consideram superficiais. Definir que estilo usar para trabalhar, para acompanhar os filhos não obriga ninguém a gastar mais do que pode. Ou comprar peças absolutamente difíceis de usar. O importante na hora da escolha é saber se o preço é condizente com a qualidade, a modelagem.

Camisa de algodão branco de mangas compridas (foto: Pexels/divulgação)

O guarda-roupa de inverno pode começar com um blazer ou um paletó de qualidade, na cor que combina bem com outras, uma saia do mesmo tecido, calças compridas, uma camisa de algodão branco de mangas compridas ou em xadrez que combina , uma camisa de seda clássica, que refina o conjunto. Como estamos na´época das malhas, vai bem um vestido de tricô ou malha, outro de crepe de seda ou lã fina para a noite. Aumentando a coleção, pantalonas de veludo ou lã fina, para combinar com conjunto de malha (twin-set), mantilha estampada ou lisa, sapatos para todo dia, mais finos para ocasiões formais.

No verão, as peças mais importantes são um tailleur de linho branco ou bege, duas polos brancos, pastel ou marinho, um vestido básico que vai bem com todos os complementos, uma saia branca ou pantalonas,que combinam com tudo, sandálias , bolsa bege clara. Com essas peças básicas é possível, ao longo dos dias, comprar uma ou outra novidade que reaviva o conjunto. A tendências muito na moda que devem ser recusadas, principalmente porque costumam ser mais caras: vestidos de modelagem excêntricas que são “datados”,cores insólitas, tecidos de má qualidade, que deformam logo,fazendo a peça parecer velha,usada. Com esse básico é possível variar muito. As peças muito “visíveis” farão a usuária “desaparecer” dentro da roupa,o que ninguém quer que aconteça.

Qualquer que for seu estilo de vida, algumas lojas em cadeia oferecem preços mais abordáveis e a moda atual, porque este é o seu segredo. O cuidado é, diante de tanta oferta de novidade, escolher o clássico, que dura mais. Pequenos detalhes como um lenço, um cinto que “trazem” a roupa para a atualidade, sem muitos gastos. Um cinto de pedras ou bordados, usado com um preto básico, cria uma roupa totalmente nova. Um vestido básico, sem mangas, ganha novo visual ser receber mangas transparentes, em com bem combinada. Até golas bordadas, ou de renda, transformam totalmente o visual de uma roupa mais antiga, já encostada no fundo do armário.

Roupas compradas, há um ritual a ser obedecido na hora de vestir:

Quando escolher usar uma saia e uma blusa, ou top, aprenda a separar as cores: as claras aumentam a silhueta, as escuras diminuem. Bom é fugir da cabeças aos pés da mesma cor. As leis do bom gosto sugerem sempre uma terceira cor. Mais quente, se as outras forem mais calmas, neutra, se as outras forem vivas. Exemplo: ao usar um conjunto estampado em branco e preto, ficará mais chique uma malhas bege.

Se você quiser completar seu visual com joias, parabéns se elas são de família, não precisam combinar. Joias bem escolhidas completam um conjunto básico, um bom colar valoriza as roupas mais simples. Para o trabalho, é bom tomar cuidado: pulseiras que fazem barulho, quando se mexe com os braços ou computador, devem ficar em casa. Joias bem escolhidas completam um visual com bom gosto e apuro.