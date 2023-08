685

HP NA ARENA MRV

A Arena MRV ganhou mais um parceiro de peso: o laboratório Hermes Pardini. Por meio de patrocínio, ativações de experiências e ações de relacionamento, a marca dar nomes aos dois ambulatórios que funcionarão em todos os jogos e grandes eventos na Arena MRV, bem como a ativos de exposição de marca, contrapartidas digitais e cessão de espaço para eventos. O diretor comercial e marketing do Hermes Pardini/Grupo Fleury, Alessandro Ferreira, salienta que o laboratório vem, desde 2021, ampliando sua presença no esporte, com o apoio e patrocínio a arenas esportivas e festivais esportivos. Em 2022, o Hermes Pardini lançou o projeto "Saúde é o Nosso Esporte", que abraça o patrocínio ao Mineirão e ao Festival Internacional de Capoeira. Para este ano, também está previsto o patrocínio à corrida Circuito das estações 2023. O gerente de Marketing

da Arena MRV, João Márcio Coelho Jr, se diz honrado

FORMA

A parceria entre a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, a Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM) e o Instituto Ceres, vai oferecer formação gratuita de iniciação e capacitação no mercado de serviço de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro. O projeto faz parte da agenda do Bora, programa de inclusão produtiva da Ambev que tem a ambição de impactar 5 milhões de brasileiros com oportunidades de emprego e renda até 2032. O programa é gratuito. Os inscritos irão aprender sobre estilos, princípios básicos de harmonização e serviço de cervejas. Serão 8 horas de capacitação e, ao final, os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar, basta acessar o site da Academia da Cerveja. A formação é válida para maiores de 18 anos, de qualquer região do país.





RECONHECIMENTO

Em homenagem ao futebol feminino, o Itaú Unibanco lançou campanha criando seleções que nunca existiram por meio de inteligência artificial. A iniciativa foi pensada porque seleções brasileiras de futebol feminino foram proibidas de entrar em campo durante quatro décadas. Na campanha foram criadas imagens das possíveis jogadoras do Brasil nas décadas de 50, 60 e 70, dando a elas o reconhecimento e protagonismo no esporte que não tiveram em seu tempo. No decreto 3.199, de 1941, a proibição expressa: "Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza."





INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A lei perdurou por quatro décadas e, apesar de sua revogação, o futebol feminino foi devidamente regulamentado apenas em 1983 e só uma década depois conseguiu realizar seu primeiro torneio mundial, com participação da equipe brasileira. Em homenagem às atletas de hoje e ontem, o Itaú Unibanco, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol, fez uso da Inteligência Artificial para imaginar e criar imagens das possíveis jogadoras do Brasil daquele período. Nesse processo o banco foi ouvir ex-jogadoras, historiadores, sociólogos e especialistas que ajudaram a descrever como era jogar futebol feminino na época. A partir desses depoimentos e pesquisas, um designer especializado em IA criou comandos para gerar imagens das possíveis atletas. Elas estão reunidas na campanha "Seleções

UNIÃO CINQUETENÁRIA

A Vale celebra este ano cinco décadas de relacionamento com a China. O primeiro carregamento de minério de ferro para o país asiático aconteceu em julho de 1973, um ano antes do estabelecimento das relações diplomáticas formais entre Brasil e China. Desde 2006, a China é o principal mercado para o minério de ferro da Vale e atualmente responde pelo consumo de 60% da produção da empresa. No último dia 4, a celebração do 50º aniversário contou com a realização do evento "50 anos de parceria com a China para um futuro sustentável", em Xangai, inaugurando um novo capítulo dessa história.





LUTA CLIMÁTICA

Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, durante e evento, ressaltou o compromisso de longo prazo, além de destacar que a Vale não apenas continuará sua busca pela prosperidade compartilhada, mas também se unirá à China para enfrentar as mudanças climáticas. A comemoração contou com a presença de diversas autoridades, entre as quais Marcos Galvão, embaixador do Brasil na China; Augusto Souto Pestana, cônsul-geral do Brasil em Xangai, e Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China, além de líderes chineses e representantes de clientes, fornecedores e parceiros da Vale na China. O evento promoveu também intercâmbio cultural entre nações, com apresentações de dança e música típicas de ambos os países. Crédito: Zhang Jun





SINAIS DA SORTE

Anualmente, as Loterias CAIXA promovem a Lotofácil da Independência, premiação realizada no mês de setembro em alusão a Independência do Brasil. Para a campanha, criada pela Propeg e produzida pela Santeria, a CAIXA usa os sinais da sorte como meio para promover o valor estimado de R$200 milhões, não cumulativo, a ser sorteado no dia 9 do próximo mês. Além dos filmes com veiculação em TV e digital, a campanha conta com conteúdo de OOH, DOOH, MUB digital, rádio e internet. Para participar do sorteio, basta ir até uma Lotérica, ou acessar o App Lotéricas e portal.





CONCEITO

Com o conceito 'Se você está vendo isso, é um sinal para apostar', as peças juntam o impulso humano em busca de sinais e uma premiação que dá todos os sinais do mundo para apostar. Os três filmes de 15'' e um de 30" trazem personagens que ao longo do dia encontram diferentes indicações da sorte e do universo os convidando a participar da Lotofácil da Independência, como um cachorro caramelo indicando para uma casa lotérica, ou um bolo gigante passando na sua frente logo depois de cogitar fazer um bolão, e até uma resposta automática do celular sobre um prêmio de loteria bem depois de desabafar o desejo de ficar rico. Confira o filme: Link https://www.youtube.com/watch?v=epp_t5TqrGY