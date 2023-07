685

MECAInhotim divulga ações das marcas e ativações presentes na edição 2023 do festival



O MECAInhotim divulga ações das marcas e ativações presentes na edição 2023 do festival, que acontecerá de 4 a 6 de agosto no Instituto Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH. Além das ações sustentáveis, o festival promove shows, programação diurna de talks experiências, DJs sets, feira de produtores e de designers nacionais e after party, mantendo também a visitação de galerias de arte e jardins do Inhotim.





ATRAÇÕES

Estão confirmadas as apresentações de Daniela Mercury, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna, Rodrigo Amarante, Russo Passapusso, Antônio Carlos & Jocafi, Lamparina, Ana Frango Elétrico, Tuyo, Wealstarcks e FBC, Melly, L'homme Statue e Las Ligas Menores estão entre os shows. Esta edição do festival é patrocinada também por Heineken®, Johnnie Walker e NotCo, e tem apoio de Spotify e PRIO. As marcas estão protendo muitas ativações, para proporcionar uma série de experiências com muita música, consumo responsável e bem-estar.





ARRAIAL DE BH

Depois de eleger a Quadrilha Vaca Loka como campeã do Concurso Municipal de Quadrilhas no Grupo de Acesso em 2023, neste final de semana será conhecida a campeã do Grupo Especial. Desde ontem, 16 quadrilhas do Grupo Especial do Concurso Municipal disputam o título. A apuração das notas dos jurados acontece na terça-feira (1º), às 14h, no Coreto do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O Arraial de Belo Horizonte, que chega à 44ª edição em 2023, é considerado o festejo junino mais representativo da Região Sul e Sudeste do Brasil, pela valorização e respeito à cultura e às tradições que envolvem o período. O evento é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, apoio dos Supermercados BH, rádio oficial Liberdade FM, parceria de mídia da TV Globo Minas, parceria com o Mercado Central e colaboração técnica da Comissão Junina Mineira.





PREMIAÇÃO

Com a apresentação 'Minas Gerais e Suas Festas de São João', a Vaca Loka conquistou acesso ao Grupo Especial no próximo ano e faturou o prêmio de R$26.320,00. A vice-campeã foi a Quadrilha Explosão Junina; o terceiro lugar ficou com a Quadrilha Renascer Junino; a quarta posição ficou com a Quadrilha Beija Flor. As quatro quadrilhas sobem para o Grupo Especial do Concurso Municipal do Arraial de Belo Horizonte 2024. Além das quatro agremiações, a Quadrilha Tradição Mineira, quinta colocada na competição, também receberá premiação pela colocação.





CO-CRIAÇÃO INCLUSIVA

O Grupo Boticário lança a primeira comunidade online do setor de beleza do país. O grupo é formado exclusivamente por representantes de setores minorizados no processo de desenvolvimento de novos produtos das marcas O Boticário, Eudora, Vult e Quem Disse, Berenice? A chamada de Beleza Livre é responsável por conectar pessoas de grupos minorizados ao processo de desenvolvimento de produtos, embalagens, conceituação de campanhas publicitárias, dentre outras etapas estratégicas da companhia.





PARTICIPANTES

As inscrições estão abertas para pessoas pretas ou pardas com cabelos cacheados a crespos; homossexuais, bissexuais ou pansexuais; homem ou mulher Trans, Intersexo ou nenhum dos gêneros; pessoas 50 anos+; pessoas com deficiência dos membros superiores e pessoas cegas ou com baixa visão. Realizada em parceria com o Instituto IPSOS, a iniciativa promove a troca entre os participantes a partir de pesquisas, atividades de engajamento e recompensas, como palestras com especialistas e cupons de desconto ou brindes. Os participantes realizam avaliações e análises fornecendo, assim, insumos e insights para o portfólio do grupo.





SABORES BEAGÁ

Termina hoje a edição especial do Festival Sabores Beagá "Volta ao Mundo". O evento foi aberto ontem no Colégio Arnaldo com diversas estações gastronômicas de vários países, acompanhadas do chopp Krug com variedades entre pilsen, ipa e golden, drinks exclusivos, atrações musicais, espaço kids e pet friendly. As estações gastronômicas têm pratos típicos de países como Alemanha (salsichões e especialidades), Argentina (picanha e carnes nobres); Brasil (tira gostos mineiros); EUA (hamburguer e fritas); Itália (massas); Japão (buffet de sushis); México (tacos, guacamole), burritos e outros. Entre as atrações musicais estão Arthur Belmonte, Duzoto, Baile do Maguá, Harley Queen, entre outros. Ingressos no Sympla.





PROMISSOR

A 7ª edição do Aberje Trends 2023, evento de destaque no campo da comunicação corporativa, trouxe uma projeção promissora: o orçamento previsto para a área em 2023 é de R$ 35,3 bilhões, de acordo com pesquisa exclusiva apresentada. Realizado no Museu de Arte de São Paulo - MASP, o evento reuniu profissionais e especialistas para discutir as transformações na economia da comunicação corporativa. O estudo apresentado revela que o investimento nessa área alcançou R$ 34,4 bilhões em 2022 e a estimativa é de um aumento de 3% para o próximo ano, atingindo o valor de R$ 35,3 bilhões. "As organizações estão reconhecendo cada vez mais a necessidade de investir em estratégias de comunicação eficientes para se destacarem em um ambiente altamente competitivo", detalha Hamilton dos Santos, diretor- executivo da Aberje.





LIDERENÇA NEGRA

A Ambev acaba de lançar a segunda turma do seu programa de aceleração de lideranças negras, o Dàgbá - líderes do futuro, que vem fomentar a diversidade étnico-racial de profissionais em cargos de liderança. A iniciativa, que faz parte de uma longa jornada de evolução cultural da companhia, passou por uma expansão e, neste ano, contará com 90 participantes, um número 25% maior se comparado à primeira edição. Com espaço de aprendizagem centrado na pessoa negra, o Dàgbá envolve abordagem interdisciplinar com três frentes de atuação: antropologia, design e desenvolvimento comportamental de soft skills.





APOIO

Nessa turma, os encontros serão realizados até novembro e o programa tem o objetivo de ampliar as fronteiras das disciplinas e promover uma trilha mais humana e consciente no desenvolvimento de soluções inovadoras e de impacto social. O Dàgbá também conta com o apoio da Kyvo Design - consultoria global de inovação que habilita organizações a prover experiências valiosas, e que, desde o começo do projeto, vem auxiliando a Ambev em todas as etapas e atividades.





LICITAÇÃO OBRIGATÓRIA

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) publicou no Diário Oficial da União a Instrução Normativa nº 01/23, que apresenta novas diretrizes paras a contratação de agências do segmento de comunicação corporativa. A partir de agora, a seleção de agências para atender a Secom ou qualquer outro órgão da administração federal na área de comunicação corporativa tem de ser feita obrigatoriamente por meio de licitação. Portanto, sai de cena o pregão eletrônico, usado com frequência durante o governo Bolsonaro, procedimento agora vedado. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), as mudanças são resultado de intenso diálogo com a Secom, e segundo a entidade as novas diretrizes promoverão maior segurança jurídica para os contratos de serviços comunicação corporativa e promocional, relações públicas e assessoria de imprensa.





NOVO SABOR

A Mike's Ice ganhou novo sabor: guaraná. A novidade foi apresentada no festival de pagode "Tardezinha", realizado no Mineirão. Nascida no Canadá e número um em vendas na categoria de drinks prontos nos Estados Unidos, Mike's desembarcou no Brasil em 2020. A bebida é considerada, segundo a Ambev, perfeita para qualquer época do ano, mas principalmente para os dias quentes. Atualmente no mercado, existem ainda as versões com pitaia, tangerina, limão e caju. A expectativa, é que Mike's Guaraná chegue a todo o mercado nacional ao longo deste segundo semestre.