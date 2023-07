685

(foto: Ida/divulgação)







Dança e música são duas importantes referências na vida de qualquer pessoa. O balanço e a sensação de leveza ao som de um ritmo são onde o corpo e a mente se transformam e se sintonizam em um só. Pensando nisso, a Ida, marca de moda feminina responsável, lançou a coleção primavera-verão 2024 intitulada “Sonoridades”.

(foto: Ida/divulgação)

Movimento, tempo e espaço que compõem a linguagem musical simbólica se envolvem na dança, nascendo assim a “Sonoridade”. Com uma modelagem inovadora para o estilo da marca, mudando seu DNA no quesito estilo, a nova coleção apresenta peças com mais sensualidade e independentes, fugindo bastante da tendência ditada pelo mundo fashion, e propõem uma roupa mais clean e atemporal. O que se vê na coleção é bom gosto, boa combinação de cores e caimento elegante.

Segundo a estilista Gabriela Machado, que assina a criação, “é uma jornada interior que nos sintoniza com nós mesmos e então transborda para os vários mundos o que somos. A coleção sonoridades manifesta todas as possibilidades e formas de mover-se através das silhuetas e cores. Cores diversas, vivas e alegres que se compõem entre si”.

(foto: Ida/divulgação)

Se a grife ousou quebrando paradigmas e criando um estilo novo, manteve-se fiel ao seu DNA no que se refere aos tecidos usados e grande parte da coleção traz peças com materiais como a viscose certificada proveniente de madeira de reflorestamento responsável, linho, algodão e poliéster reciclados.

(foto: Ida/divulgação)

A novidade está no tricô com aspecto de crochê e o crochê handmade. As estampas em tule e a padronagem em jacquard se destacam. Sob novos olhares e inspiração no universo musical e dançante, a linha traz reedições que fizeram grande sucesso na marca, como a regata Julietta, o vestido Omma, o top Olivia e o body Joana.

A blusa Maya, em moletom 100% algodão com uma explosão de cores em tie dye, é a peça-chave neste primeiro lançamento, assim como a calça jeans Sílvia, com uma nova modelagem para o jeanswear e seu shape amplo com regulagem no tornozelo, além do colete de tricô Amora, que traz inovação na sua construção e matéria prima – tricô com fio de algodão e viscose certificados, ambos provenientes de cultura responsável com foco em melhorias e boas práticas na produção.

Laranja, vermelho e amarelo são as cores destaque na coleção e dançam como raios de sol, transmitindo energia, alegria e vitalidade. Tons suaves como o lilás, verde lima, azul e rosa complementam a paleta de cores de “Sonoridades”, simbolizando leveza, serenidade e atemporalidade.

Como tem sido feito no setor de moda, a coleção primavera-verão 2024 da Ida terá cinco coleções-cápsula, que serão lançadas de tempos em tempos, até novembro, com mais de 150 novas peças.





HISTÓRIA Nascida na internet e lançada em 2019, a Ida foi criada com a preocupação em gerar um menor impacto ambiental e apoiar a responsabilidade social e tem como premissa “evoluir, sempre”. A marca traz o compromisso de caminhar em direção a um consumo mais consciente e responsável, engajando seus colaboradores, diariamente, para encontrar as melhores soluções, e, assim, minimizar os impactos negativos no mundo, na moda e na vida.