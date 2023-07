685

(foto: reprodução)



FÉRIAS SEM ESTRESSE

As férias chegaram! E com elas vêm a preocupação: o que oferecer à criançada no período? Uma boa opção é a programação especial da prefeitura de Belo Horizonte, com muitas atividades gratuitas nos parques municipais. O Projeto "Férias nos Parques", aberto no dia 18, vai até o dia 30. A programação é diversificada em oito áreas verdes: parques das Mangabeiras Maurício Campos, Roberto Burle Marx (Parque das Águas), Lagoa do Nado, Ecológico da Pampulha, Ismael de Oliveira Fábregas, Renato Azeredo, Guilherme Lage e Confisco. Brincadeiras, oficinas e práticas esportivas do programa (iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica) prometem manter as crianças ativas nos parques da cidade nessas férias. O programa disponibiliza brinquedos infláveis e jogos, além de oficinas de bolha de sabão, de basquete, de slackline, de skate, de breakdance e de patins. Confira a programação em https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/projeto-ferias-nos-parques-oferece-atividades-gratuitas-em-oito-parques-de-bh





ROAD SHOW DE VALADARES

A primeira edição do I Road Show, realizada em Governador Valadares pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais, cumpriu sua missão de iniciar o processo de aproximação da nova diretoria do Sinapro-MG com as agências do interior, em prol do desenvolvimento do mercado local e regional. O evento reuniu representantes de 17 agências: quatro do Vale do Aço (2P, Asterisco, Café com design e Ten), três de Teófilo Otoni no Vale do Mucuri (Finotrato, Divulgar e Balcão) e dez de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (324, Agência Ka, Exata, Mosca, Óbvio CI, Pomarolli, Pop, Proativa, Roma e Tuia) e do Grupo Leste de Comunicação, da InterTV, além do secretário de comunicação da Prefeitura de Governador Valadares.





APROXIMAÇÃO

Durante o evento foram apresentadas algumas atividades desenvolvidas pelo Sindicato e que podem auxiliar as agências, como a regulação do mercado, padrões de negociações, lista de referência de custos internos, fiscalização e avaliação de licitações, arbitragem de conflitos, além de assessoria jurídica, contábil e técnica e parcerias que permitem ter acesso a ferramentas com um custo bem abaixo do praticado pelo mercado. Foi destacado durante o evento que a nova gestão do Sinapro-MG trabalha para realizar no interior congressos e workshops que permitam alcançar as novidades em tempo real, como acontece nos grandes centros, e para trazer de volta as premiações.





COPA FEMININA

Pela primeira vez a Teads lança a pesquisa Women's World Cup Poll, que tem como objetivo identificar a relação dos espectadores com a Copa do Mundo feminina. O levantamento identificou que grande parte dos respondentes demonstraram interesse em assistir à Copa do Mundo: 47% das pessoas disseram que devem acompanhar a competição. Além disso, dentre os respondentes, 42% querem assistir ao maior número possível de partidas. Já outros 39% devem acompanhar apenas a Seleção Brasileira. Esse interesse também é um reflexo do aumento dos meios de transmissão. Pela primeira vez todos os jogos serão exibidos de forma totalmente gratuita. Também como um reflexo disso, 72% dos respondentes irão acompanhar aos jogos principalmente durante o ao vivo. Para esses, a TV aberta será uma boa opção.





GESTÃO DE DOCUMENTOS

A Prefeitura de Belo Horizonte abre as inscrições para o XI Seminário de Gestão de Documentos: Arquivos e Governança, evento realizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) que promove debates técnicos e difunde as boas práticas arquivísticas desde 1999. As inscrições podem ser feitas até 7 de agosto de 2023, de forma on-line e gratuita. O seminário, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, será realizado nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 2023, em formato híbrido: on-line por meio de aplicativo de vídeo e presencial na sede do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e no Cine Santa Tereza.





+MILIONÁRIA

A campanha da Milionária, produto das Loterias CAIXA, encerra um semestre repleto de incentivos à aposta e ao desejo de mudar de vida. Em sua terceira fase, a marca reforça o conceito "Existe o Milionário e existe o Milionário", com veiculação em TV e internet. O último filme mostra as diferenças entre uma milionária convencional, em seu carro de luxo, e uma ganhadora da Milionária, jovem, descolada, em sua limusine dourada de vários metros de comprimento e repleta de passageiros excêntricos e divertidos. A Milionária é conhecida por oferecer prêmios altos, garantindo o prêmio mínimo de R$10 milhões na faixa principal. Além dessa faixa, possui mais 9 faixas de premiação, oferecendo outras formas de ganhar na modalidade.





GESTÃO ESPORTIVA

No dia 26 de agosto, a Fundação Getúlio Vargas promoverá XVIII Seminário Gestão Esportiva. O evento terá apoio da Unesco e do Fit For Life, programa criado pela Unesco pós-pandemia de COVID-19 para incentivar a atividade física. Entre os palestrantes estão a ministra do Esporte, Ana Moser; Vincent Monnier, oficial de Relações Internacionais do CIES (Centro Internacional de Estudos Esportivos); Giulia Scacchi, oficial de Projetos da Seção de Esportes da Unesco; e Michael Boys, executivo responsável pela candidatura Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai?para a Copa do Mundo FIFA 2030. O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição no site de eventos da FGV.





ARTE COM SABOR

A estrela do poema de Tomás Antônio Gonzaga para Marília de Dirceu foi escolhida para nomear, em grego, a novidade que está movimentando uma famosa esquina do Lourdes: a Casa Aster - Gastronomia e Cultura, programada para abrir as portas no finalzinho de julho. O jardim traz a referência do paisagismo tropical contemporâneo do consagrado Pedro Nehring, protagonista na concepção e construção de um dos mais notáveis cenários botânicos do mundo: o Inhotim. Quem dá continuidade ao legado do autodidata na Casa Aster é o genro do paisagista, Rafael Sousa Lima, propondo um jardim exclusivo, com espécies carregadas do simbolismo que personificam a coleção do eterno Nehring.





CULTURA

Já a concepção arquitetônica traz o olhar sensível do icônico João Armentano sobre a arte, apresentando paleta única de elementos que dialogam com a originalidade. Aguçando a experiência sensorial pelo irresistível universo dos sabores, o Rullus estará aberto de terça a sábado, das 8h às 23h30, e aos domingos, das 8h às 17h30, com mesas no jardim e no interior da Casa Aster. O mobiliário é assinado pela Tessaro. O local promete inovar a agenda da capital mineira pluralizando a arte, a gastronomia, a moda e o esporte. No dia 24 de agosto o primeiro encontro será com o arquiteto João Armentano, confirmado para o talk show no local.





KUYÁ PROMOVIDA

A Cervejaria Colorado divulgou que a Kuyá, antes em edição limitada, agora passa a fazer parte do portfólio fixo da marca. Cerveja do estilo Session Ipa, lançada em 2021, a principal marca da Kuyá é o uso do maracujá na receita. É uma cerveja leve e refrescante, na cor dourada, com aroma intenso da fruta e do lúpulo. Seu teor alcoólico é de 4,3% e 30 IBU. Por causa dessas características, é considerada uma IPA menos complexa. "As pesquisas mostram que o estilo IPA é o segundo mais consumido do Brasil, atrás apenas do Lager. Como a Kuyá é uma Session IPA, ou seja, mais fácil de beber, acabou se somando perfeitamente à família para oferecer variedade de opções ao consumidor", explica Fernanda Federico, Head de Marketing Craft da Ambev.