Inverno chegou em Paris

Valentino (foto: valentino/divulgação)







ASemana de Alta-Costura 2023 aconteceu semana passada em Paris, assistindo a uma aula de tradição – um vestido de alta-costura é feito quase inteiramente à mão, para o corpo de uma cliente singular. O outro centro das atenções eram as lojas exclusivas da cidade, que exibiam outras lições de artesanato e imaginação criativa nos desfiles mais dramáticos da temporada. Como esperado, designs opulentos, cenários espetaculares e uma primeira fila celestial para participar dos lançamentos.

Fendi (foto: Alain JOCARD / AFP)

Fendi





Uma sensação de fluidez definiu a mais recente coleção de alta-costura de Kim Jones para a Fendi, apresentando elegantes silhuetas drapeadas e fabricações flexíveis. “Nesta temporada, queríamos nos concentrar na obtenção de fluidez, caimento e forma por meio de técnicas de alta-costura, reunindo esses elementos com a atitude de hoje”, disse Jones, observando que a inspiração também veio da diretora artística de joias Delfina Delettrez Fendi. “Trabalhamos em um modelo baseado na alta joalheria de Delfina. Se não houver joias, a ideia ainda está presente na paleta de cores e enfeites da coleção; as próprias roupas assumem a ideia de joalheria”, continuou Jones. “As cores vêm de tons de pele, bem como de pedras: diamantes negros, rubis e safiras. Há um jogo de macio e duro, carne e pedra”. Isso deu à coleção uma sensação de complexidade e raridade: o corte de padrão habilidoso significava que várias das roupas tinham apenas uma costura, enquanto os shearlings eram cortados com delicados chevrons Fendi. A enxurrada final de looks que encerrou o desfile – cada um com acessórios de uma ‘caixa de joias minaudière’ – foi talvez a expressão mais vívida do artesanato, suas paletas brilhantes ocupando mais de mil horas de trabalho manual.

Valentino (foto: valentino/divulgação)

Valentino





Pierpaolo Piccioli transportou os convidados para os jardins do Château de Chantilly, uma dramática casa de campo a 80 quilômetros ao norte de Paris, destruída durante a Revolução Francesa e reconstruída no fim do século 19. O diretor criativo italiano intitulou o show de ‘Un Château’, chamando essas mansões e castelos franceses de ‘anteriormente emblemáticos de noções de elitismo e status’ prontos para serem ‘analisados, questionados e depois redefinidos’. Era uma metáfora, continuou ele, para a arte da alta-costura, um meio histórico que nas últimas temporadas parecia maduro para a reinvenção. Não menos nas mãos de Piccioli, cujo mandato até agora foi definido por uma abordagem inclusiva e democrática que buscou fundir salão e rua (o desfile de alta-costura da última temporada se baseou em boates transgressoras dos anos 1980 e 1990).

Aqui, ele observou que estava pensando na simplicidade: Kaia Kerber usava um par de jeans de alta-costura e camisa branca que evidenciava um desejo de redução. Da mesma forma, vestidos brancos diáfanos que pairavam sobre o corpo (“cortinas congelam tecido em movimento”, dizia a casa), capas monásticas cintilantes e casacos de ópera com cortes nítidos usados, descuidadamente, sobre vestidos e alfaiataria. É claro que o desfile não deixou de ter os floreios liberados de glamour pelos quais Piccioli é conhecido: flores gigantes desabrochavam ao redor das cabeças das modelos, folhas de penas emergiam de luvas de ópera, enquanto brincos de cascata eram cravejados de joias gobstopper. ‘Simplicidade é complexidade resolvida’, dizia uma citação do escultor Constantin Brancusi nas notas da coleção, fornecendo o mantra de Piccioli para a temporada.

Balenciaga





‘Um tributo à busca da perfeição’, disse Balenciaga sobre a mais recente coleção de alta-costura da estista Demna para a casa, apresentada nos salões históricos da Avenue George V 10. A trilha sonora – uma reformulação de uma rara gravação a cappella de Maria Callas pelo músico usando técnicas consideradas por Demna como ‘sonic couture’ – deram o tom da própria coleção, que fundiu gestos nostálgicos de glamour com técnica futurista e um olhar afiado para a silhueta. Assim, uma versão de um desenho original de Cristóbal Balenciaga (usado por Danielle Slavik, a modelo preferida do costureiro no final dos anos 1960) abriu o desfile – preto, com flores de veludo e colar de pérolas integrado – proporcionando o que a casa chamou de elo de ligação entre ‘o passado e o presente’.

A subversão, como sempre, era central: alfaiataria escultural de cabeça para baixo com decotes em V evocando as bainhas das jaquetas Balenciaga dos arquivos (os blazers masculinos, por sua vez, pareciam ser de lã xadrez do Príncipe de Gales, mas na verdade eram denim japonês). O trompe l´oeil foi usado nas roupas de linho pintadas à mão para parecerem peles ou pele de cobra (as pinceladas de tinta a óleo levam até 280 horas para serem aplicadas). Uma série de roupas de noite extraordinárias fechou o show: a atriz Isabelle Huppert em um dramático vestido preto costurado à mão com lantejoulas brilhantes, Eva Herzigova em um vestido corpete esculpido cravejado com 10 mil cristais aplicados individualmente, ou a artista e musa da casa Eliza Douglas em um vestido armadura. ‘Fazer roupas é minha armadura’, disse Demna sobre este último.

Giorgio Armani (foto: Bertrand GUAY / AFP)

Giorgio Armani Privé





‘Uma flor carnal, sedutora e misteriosa de rosas vermelhas’, descreveu Giorgio Armani sobre sua mais recente coleção Privé, o braço de alta-costura da casa italiana que se apresenta duas vezes por ano em Paris. Como tal, a flor apareceu em toda a coleção como um embelezamento de tirar o fôlego – sejam corsages delicados, bordados rosa-vermelho ou uma capa dramática de flores de organza vermelha – enquanto seu sinônimo de sensualidade e feminilidade emergiu em alfaiataria diáfana, vestidos alongados ou camadas mil-folhas de transparência. Armani também notou uma jornada de ‘oeste para leste’ – um reflexo de sua coleção de moda masculina Emporio Armani exibida no mês passado em Milão – notavelmente, encontrando inspiração no período em que o Art Déco floresceu na China e no Japão nas décadas de 1920 e 1930. Tais motivos apareceram nos looks de fechamento da coleção.

Alaia (foto: Alaia/divulgação)

Alaia





Um show emocionante de Alaia começou com uma mensagem pessoal do WhatsApp do diretor criativo belga Pieter Mulier. ‘Para nos encontrarmos todos juntos na ponte, pouco antes do pôr-do-sol, quando a beleza se espalha pela cidade e as cores se expandem infinitamente. O tempo dirá, sempre’, dizia, referindo-se ao local do show – a passarela Passerelle Léopold-Sédar-Senghor, que atravessa o Sena do 1º ao 7º arrondissement. Uma reflexão sobre a temporalidade – ‘dando tempo, levando tempo, menos tempo, atemporal’, começavam as notas que acompanham – a própria coleção infundiu silhuetas dos anos 1940 com o frisson contemporâneo de sensualidade que definiu o mandato de Mulier na maison até agora. Saias lápis de cintura alta primorosas, vestidos abotoados e gabardinas com cinto foram reimaginados em látex semitransparente, enquanto os acessórios incluíam chapéus de caixinha, cintos largos que apertam a cintura e luvas e bolsas de couro, agarradas ao peito. Como sempre, uma série de silhuetas surpreendentes mostrou a habilidade quase incomparável do ateliê Alaïa e acenou para o trabalho do fundador da casa do mesmo nome, sejam vestidos semitranslúcidos que contornavam o corpo que revelavam espartilhos por baixo – uma brincadeira com a ‘bomba’ silhueta – ou os looks finais diáfanos, onde intrincadas dobras de tecido surgiam do punho ou do quadril. “Em uma ponte – entre as origens da Maison Alaïa e seu presente – figuras se cruzam em movimento perpétuo”, criados pela a maison‘. Sua marcha tem como cenário o eterno pano de fundo humano de um relógio sempre tiquetaqueando – o som do tempo, mas também o ritmo da vida’, uma série de silhuetas surpreendentes mostrou a habilidade quase inigualável do ateliê Alaïa