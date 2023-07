Nadim Donato: almoço com lideranças da comunicação

685

Esquerda: Mayrinck Aguiar, presidente da AMIRT; André Lacerda, diretor da LF Mercado; Carlos Rubens Doné, relações institucionais e negócios do Grupo 98; Mário Neves, diretor comercial e MKT dos Diários Associados; presidente da Fecomércio, Nadim Donato; Francisco Bessa, presidente do SERTMG e superintendente da Rádio Alvorada; Wagner Espanha, diretor comercial e Mkt da Record TV Minas; Danielle Rocha; Bernardo Teles, diretor geral da Band Minas e Nilo Oliviera (foto: DIVULGAÇÃO)

O presidente da Fecomércio, Nadim Donato e seus assessores Danielle Rocha e Nilo Oliveira, participaram de almoço com diretores de várias entidades de veículos de comunicação, na sede da Amirt - Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento teve como principal objetivo promover o diálogo e fortalecer as parcerias entre as instituições. Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes para o crescimento da indústria da comunicação mineira, debater temas, identificar oportunidades e propor iniciativas que possam desenvolver ainda mais o setor.