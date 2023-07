685





INVERNO EM NOVA LIMA

Com 9 anos de tradição, o Festival de Inverno de Nova Lima promete esquentar a Lagoa dos Ingleses nos dias 22 e 23 de julho, com muita música, arte e gastronomia. O cantor Silva faz sua estreia no evento com o show "Sucessos", enquanto os irmãos Rogério Flausino (vocalista da banda Jota Quest) e Wilson Sideral farão homenagem ao poeta Cazuza apresentando um show especial. O evento contará também com outras atrações e te faz um convite para chegar cedo, sentar-se na grama e curtir a beleza da Lagoa dos Ingleses. Além disso, a gastronomia promete deixar o festival ainda mais gostoso, Chefs e restaurantes convidados trazem um sabor a mais para o evento, que conta também com drinks, cervejas especiais, vinhos, espaço kids e pet friendly.





PROGRAMAÇÃO

No sábado (22) um dos principais artistas da atualidade, o cantor Silva, se apresenta em um show à beira da lagoa, em um festival intimista. Silva vai apresentar seus hits de mais de 10 anos de carreira, incluindo faixas do álbum "Bloco do Silva", com o show "Sucessos". Do vilarejo mais charmoso do sul da Bahia, a banda Caraivana, que transita entre o choro, samba e xotes de raiz, faz um tributo ao mestre Gilberto Gil com participação de Danilo Lana e a festa fica completa com os Djs Zaidan e Luísa Viscardi que se apresentam no mesmo dia. No domingo (23), os irmãos Flausino e Sideral sobem ao palco para homenagear o poeta Cazuza em um show repleto de emoções e hits que marcaram toda uma geração. Ingressos na plataforma Sympla: www.sympla.com.br/festivaldeinverno.





FORROCK NO ITAÚPOWER

A terceira edição do Aprecie Forrock ItaúPower está movimentando o fim de semana no shopping da Região Metropolitana de BH. Além de muita música boa, essa mistura de estilos e gerações oferece arte, cultura, gastronomia e diversão no grande encontro de toda a família, uma marca registrada dos eventos do ItaúPower Shopping. Os?ingressos gratuitos e solidários (com a doação de 1kg de alimento não perecível) já estão disponíveis para retirada no site da Sympla. Eles dão direito à entrada no evento até as 16h. Após este horário, ou sem a doação, os ingressos custam R$ 20, e também já estão disponíveis para compra no site.





ATRAÇÕES

A estrutura conta com 10 cervejarias, gastronomia típica, drinks e vinhos, bares e doces e guloseimas, no terceiro piso do shopping. As atrações começaram ontem com Kid Abelha Tributo (Kid Abelha), Quadrilha Chic Chic (participante do Arraiá de Belô), Mago Zen (rock & celta), Harley Queen (rock n' roll band) e Dj Gleidson Teixeira (intervalos). Neste domingo, das 12 às 21h, as atrações são a Banda Urbana 2 (Legião Urbana), Trio Zeferino (forró), Lurex (Queen tribute), Beerjuice (rock 90's) e Dj Gleidson Teixeira (intervalos).





OPORTUNIDADES

Lançado oficialmente pela Prefeitura de Belo Horizonte no dia 30 de junho, a plataforma digital GO BH (Geração de Oportunidades) conta com mais de 2.700 oportunidades de trabalho, abrangendo vagas nas modalidades remota, híbrida e presencial, na capital e região metropolitana. As áreas com mais ofertas são de engenharia, culinária, tecnologia e varejo. Desenvolvido em parceria com a Prodabel, o portal proporciona uma experiência mais rápida e eficiente para o encontro entre quem busca emprego e quem oferece. Os usuários podem criar gratuitamente um perfil profissional e cadastrar outras redes, como o LinkedIn no currículo, facilitando o processo de seleção pelas empresas contratantes. Até o momento, a plataforma possui mais de 2.900 usuários e mais de 110 empresas vinculadas.





EMPRESAS

Para as empresas, a plataforma oferece ferramentas que otimizam as contratações, permitindo que os departamentos de recrutamento entrem em contato diretamente com os profissionais e utilizem recursos de georreferenciamento para selecionar candidatos mais próximos aos estabelecimentos. A seleção pode ser feita pela própria empresa ou via SINE, com equipe que realiza toda a intermediação. O GO BH não se limita apenas a vagas de emprego, no portal há também um espaço para empreendedores divulgarem os produtos e serviços temporários, por meio de anúncios gratuitos que podem ser promovidos e compartilhados nas redes sociais. Outras informações, inclusive presencialmente, no BH Resolve e nos telecentros do projeto Cê Tá On, ou, virtualmente, por meio do e-mail gobh@pbh.gov.br.





BEATS CULTURAL

Movimentos culturais que influenciam milhares de pessoas da periferia e alcançam a alta classe com alguns subgêneros, o funk, o rap e o trap têm muita coisa em comum, fazendo até parte do cenário da chamada Música Urbana. E para reforçar a importância de todas essas vertentes e valorizar tudo aquilo que tem sido desenvolvido no meio, Beats entra em cena com o compromisso de fomentar e impulsionar o cenário no país e aproximar as pessoas de seus artistas favoritos. Reconhecida por já estar inserida no universo do funk, a marca usa toda a sua força com o público e amplia seu repertório musical, com parcerias e iniciativas para surpreender geral, enaltecendo o trabalho daqueles que estão no meio - seja quem já alcançou o estrelato ou ainda busca seu espaço -, com uma série de ações para os próximos meses.





n INTERAÇÃO

O projeto vai contar com músicas inéditas, gravação de videoclipes, conteúdos exclusivos e impulsionamento nas redes sociais. Com muito dinamismo nas redes sociais, o público irá conhecer músicas inéditas com conteúdo audiovisual de peso. Entrevistas, bastidores do dia a dia dos artistas, danças e pautas do universo da música urbana também prometem ativar o engajamento on-line. A forte interação nas redes sociais com os fãs da música Urbana vai estar presente em todo o projeto que se desdobra, em diversas etapas, ao longo de 2023. E sem esquecer deles - os influenciadores -, que também vão alimentar o movimento com muito challenge, humor e react.





AACD/SBT

A AACD, parceira do SBT/Alterosa no Teleton, lança campanha inédita para alertar a população brasileira sobre os riscos do retorno da poliomielite, a temida paralisia infantil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o índice de vacinação contra essa patologia vem caindo sistematicamente desde 2016, sendo que, nos últimos dois anos (2021 e 2022), ficou em torno de 70% de cobertura, bem abaixo da meta de 95% estipulada pelas autoridades de saúde. A ação, que tem apoio da Sanofi, será composta por uma série de seis vídeos ao longo do ano, que ganhará destaque em todos os canais de comunicação da AACD nas redes sociais, com depoimentos de especialistas no tema e pacientes da Instituição que até hoje enfrentam as sequelas da doença. Assista ao primeiro vídeo da campanha neste link.https://www.youtube.com/watch?v=uapSL38Wv1U





GRUPO EPO

O Grupo EPO anunciou o lançamento de seu novo site, desenvolvido para oferecer experiência ainda mais satisfatória aos clientes, investidores e corretores. Com mais de 30 anos de tradição e excelência, a empresa se destaca como referência em compromisso, inovação e sustentabilidade no setor da construção civil. O novo site epo.com.br foi projetado para proporcionar uma navegação mais rápida, limpa e intuitiva. Desenvolvido em parceria com a renomada Agência Klash, o site traz uma série de ferramentas e recursos destinados a aprimorar a experiência dos usuários. Com organização clara e funcional, os visitantes poderão localizar facilmente as informações sobre os empreendimentos, serviços e demais conteúdos relevantes. Além disso, o site foi desenvolvido com design completamente adaptativo, o que proporciona navegação confortável e organizada em qualquer dispositivo, seja smartphone, tablet ou desktop. O novo portal também atualizou a versão em inglês, focada em investidores.