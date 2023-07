Poses & Posts

685

Wagner Penna

(foto: Arquivo pessoal)





O antigo desejo feminino de ficar bem na foto já fez muitas beldades caminharem quilômetros com livros na cabeça, outras treinaram (exaustivamente) a postura correta em uma mesa de jantar e até mesmo o olhar para o cavalheiro ao lado, sem deixar escapar nos gestos um interesse exagerado pelo pretendido.

Esses códigos sociais mudaram durante os séculos e, na era dos posts contínuos nas redes sociais, ganharam velocidade de bites e bytes – mas o equilíbrio entre elegância, beleza, apelo visual e uma certa graça na postura continuam sendo o desejo de (quase) todas as mulheres.

Foi pensando nisso, a partir de uma experiência pessoal, que Amanda Lusant se tornou referência obrigatória quando se trata de poses para postagens bacanas nas mídias sociais. Segundo ela, além de buscar e refletir a beleza essencial essas dicas ajudam a elaborar poses mais assertivas e contribuem na construção da autoestima feminina.

Os depoimentos de seguidoras e alunas atestam isso: a maioria aponta uma mudança de vida, após acertar na imagem que mandam subir nas redes. Atualmente, são 300 mil no Instagram e 106 mil no TikTok. E tem, ainda, três mil alunas recorrendo à sua mentoria, cursos e acompanhamentos individuais.

Agora, ela partirá para o contato presencial com suas clientes potenciais através da The Pose Academy – uma escola itinerante de poses. É a primeira do mundo do gênero e tem como alvo mulheres comuns, modelos, fotógrafas & afins. É uma ‘experiência imersiva’ que começa em julho, por São Paulo, e segue para todo o país. O site com a novidade (theposeacademy.com) detalha o assunto.

Mas o grande diferencial do trabalho de Amanda Lusant é o fato de que “não dou apenas dicas de poses, mas sim ensino técnicas para boas fotos – isto é, passo a ferramenta para que a própria aluna ou seguidora esteja livre para, também, criar e se inspirar”. Por isso mesmo, não se considera uma influenciadora mas, sim, uma inspiradora. Na verdade, ela se define como uma coach internacional de poses – nome informal da profissão.

Ela ensina que o segredo para uma boa pose é a mulher ser ela mesma, ser autêntica e não apenas interpretar uma personagem que ela sonharia ser. Além disso, é preciso entender como o seu corpo funciona, pois não basta fazer um carão, repetir poses: é preciso buscar simplicidade, evitar excessos. Para ter esse parâmetro, contribuiu muito o fato dela ter sido modelo de moda – permitindo filtrar o que considerava supérfluo.

O sucesso do que faz ultrapassou o limite da estética e postagens, pois há casos de mulheres que contornaram a depressão, diminuíram a ansiedade, recuperaram a autoestima e superaram relacionamentos destrutivos por se sentirem mais bonitas, seguras e socialmente integradas, após experimentarem as técnicas do curso. Ou seja, “não é apenas fazer poses, mas também se enxergar melhor, contar uma história através da imagem, ter um olhar diferente de si mesma, essa é a mágica da fotografia”, diz Amanda. Às vezes, elas nem postam as fotos porque o prazer está, também, na atitude de se arrumar, preparar tudo para os closes e acabamentos. A chegada dos celulares com câmeras e lentes poderosas e recursos infinitos, estimularam essa função e ajudaram nessa tarefa.

Outro ponto valorizado pela coach é sua relação com as seguidoras, pois faz questão de responder a todas as mensagens recebidas. Para ela “é essencial valorizar e retribuir o tempo que alguém disponibiliza para te dar atenção”.

CURSO GLOBAL Para quem acha que essa é uma atividade fútil, Amanda lembra o uso prático dos seus ensinamentos – citando uma cliente, dona de loja de roupa, que, a partir desse aprendizado, passou a elaborar suas próprias produções, ser sua própria modelo e, assim, alcançar sucesso suficiente para aumentar vendas e dobrar o número de estabelecimentos. Também assinala o resgate da autoestima de mulheres menos jovens que, aprenderam como se preparar, como fazer as fotos e se sentiram mais confiantes com o resultado obtido. Ela lembra, ainda, que mesmo produtores de moda, stylists e fotógrafos de moda recorrem aos seus métodos – pela sua objetividade e resultados rápidos.





EUA Um desses profissionais é o fotógrafo norte-americano Robert Vanelli, que viu o seu perfil nas redes e a indicou para o Scott Kelby (dono da Kelbyone, comunidade mundial voltada para formação de fotógrafos). Daí, veio o convite para ela gravar seu curso lá. Como boa mineira, pesquisou e conversou bastante antes de acertar o trabalho, que foi realizado no mês passado, na Flórida. Sob o nome de ‘The Ultimate Posing Guide’ seu workshop terá comercialização global. Para divulgar, concedeu, inclusive, longa entrevista no programa de tv ‘The Grid’.

A coach conta que a experiência nos Estados Unidos foi um grande desafio, pois aconteceu tudo rápido demais, ritmo intenso, com uma gigantesca infra-estrutura e ministrado em inglês, que ela domina desde a adolescência. Para ela, o grande significado desse trabalho foi ter o reconhecimento pelo que faz. Mas, confessa, a grande conquista profissional foi passar a integrar o mesmo cast da fotógrafa Lindsay Adler – sua maior referência no assunto.





ESTÍMULO O início de tudo foi durante a pandemia, quando buscava um hobby para preencher os momentos trancada em casa – mesmo trabalhando como consultora de segurança na internet –, mas que fosse algo que ajudasse as pessoas. Para isso, valeu-se da experiência na moda e do estudo de posts variados pela web. Após eliminar o que julgava excessos ou supérfluo, encontrou o método assertivo.

Quem observou esse avanço, acompanhou tudo e deu a ideia das postagens foi o seu marido, o ator Daniel Satti, inclusive estimulando sua continuidade nessa função. “A princípio não acreditava, nem queria, mas após ensinamentos de expressão corporal, dicção e estímulo funcional do Daniel, fui em frente. Na verdade, essa parceria foi essencial porque ele se tornou o cérebro, o gestor e inspirador desse trabalho através de sua experiência e do entusiasmo e alma que coloca em tudo que faz”, diz.

As primeiras postagens do curso ‘Close de Milhões’, comercializado através da plataforma Hotmart, obtiveram pouco mais de mil cliques, mas, ao revelar as técnicas que usava e o modo simples para implementá-las, sua audiência deu um salto para perto de 30 mil seguidoras – e só foi aumentando de lá para cá.