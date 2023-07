Para aquecer

685

(foto: divulgação)







Dizer que a Feira de Malhas de Tricô do Sulde Minas é um sucesso é chover no molhado. O que muita gente ainda não sabe é que, no meio das centenas de estandes das confecções de Jacutinga e cidades vizinhas, do Sul de Minas Gerais, a variedade de peças é gigantesca.

Até o dia 16, o público terá a oportunidade de encontrar peças clássicas e o que está na moda para este inverno com os produtores das cidades mineiras de Jacutinga, Monte Sião e Andradas. Como já fizeram em outras edições, a Dynamica Eventos – organizadora da feira – vai doar mil agasalhos para o Servas. As peças serão distribuídas entres entidades assistenciais de Belo Horizonte que acolhem crianças.

(foto: Divulgação)

Os organizadores comemoram 25 anos de feira e, na última sexta-feira, abriram a terceira edição, aqui em Belo Horizonte. Para quem tem vontade de ir e fica com receio de encontrar o local com muito tumulto, fica a dica: o melhor é ir em dia de semana, logo depois do almoço – horário de abertura da feira, quando as coisas estão começando a acontecer.

(foto: divulgação)

O importante é ir de estande em estande e olhar o que cada um tem. Sem pressa, com paciência e olhar atento, é possível encontrar peças lindas, diferenciadas, com preços excelentes e, principalmente, dentro da tendência atual.

(foto: divulgação)

Entre o variado mix de produtos que os visitantes encontrarão na feira, estão casacos curtos e longos, os trench coats, jaquetas, conjuntos, além dos vestidos, que podem ser usados com uma meia calça e calças de malha tricô e couro.

Para atender todos os estilos, estão disponíveis desde peças tradicionais até as práticas e confortáveis, que são curingas para montar composições que caem bem em várias ocasiões. Elegantes e versáteis, podem ser usadas na meia-estação e no inverno mais rigoroso. E para completar, vários expositores estão com acessórios (brincos, colares e bolsas), sapatos, cintos e roupas íntimas.

Segundo a produtora de moda e coordenadora da 63ª edição da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, Dayhana Nicoleti, “os tons terrosos e púrpuras estão em alta neste inverno e trazem elegância e sofisticação para os looks. Esses tons quase sempre aparecem no inverno, já que sua paleta de cores é ampla e engloba desde o marrom escuro ao claro, passando pelo bege, cáqui e caramelo”.

Os ingressos podem adquiridos na bilheteria da feira no valor de R$10 ou serem retirados gratuitamente pelo cadastro no site www.feirademalhassuldeminas.com.br.