CDL/BH reposiciona marca aos 63 anos

685

(foto: Reprodução)



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), em comemoração aos seus 63 anos de existência, anunciou campanha de branding, por reposicionamento de marca. O projeto teve início em junho de 2022 e foi conduzido pela A10, consultoria de estratégia de marca, design e inovação, com sede em São Paulo e escritórios em Berlim, Nova York, Moscou, Joanesburgo, Xangai e Istambul.

Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH, explica os objetos da nova campanha. "O principal objetivo deste reposicionamento é reiterar nossa força institucional e ampliar nossa participação mercadológica como referência em soluções para empresários do setor de comércio e serviços. Tudo isso alinhado com o nosso propósito de fazer de Belo Horizonte o melhor lugar para empreender e viver".





CONCEITO A superintendente de mercado da CDL/BH, Lilian Santana, entende que, com o reposicionamento, a organização lança o seu olhar para o futuro, mas sem perder de vista as conquistas e aprendizados do passado. Para isso, a remodelagem trabalhou em pilares de comunicação verbal e escrita, identidade visual e proposta de valor. "Identificamos que a CDL/BH é o principal elo que une o setor de comércio e serviços da capital mineira ao poder público e às soluções que focam na transformação dos negócios por meio dos nossos produtos e soluções para todos os perfis de empresário, facilitando a vida do comerciante e promovendo transformação na área de vendas, redução de custos, gestão do negócio, controle da inadimplência e capacitação".

A partir dessa identificação, de acordo com a executiva, a marca passa a se posicionar no mercado não apenas como representante de um setor, mas como a via de transformação e fomento.





TRADIÇÃO Com forte ligação ao jeito mineiro de ser, a CDL/BH carrega traços tradicionais, que reforçam o legado construído ao longo das mais de seis décadas de atuação, mas também mostra-se aberta ao novo e movimenta-se para que a inovação se torne realidade na principal atividade econômica da cidade. Tudo isso é representado pela nova identidade visual da organização que, a partir de agora, ganha linhas curvilíneas. "O horizonte e a arquitetura da cidade são marcados por curvas acolhedoras que, nesta nova identidade, foram reinterpretadas com o objetivo de mostrar que a CDL/BH acompanha as mudanças da cidade que, cada vez mais, torna-se cosmopolita, mas sem abandonar suas raízes", explica Marcelo de Souza e Silva.

A paleta de cores também foi repensada e passa a contar com cores mais suaves, em graduação pastel, intercaladas com tons vibrantes. O tradicional logotipo do sistema CDL, a nau fenícia - símbolo do movimento lojista que representa o veículo que era utilizado pelos fenícios para realizar a comercialização - é mantido. "O movimento está em nosso legado e nunca deixou de acontecer ao longo de toda trajetória da CDL/BH. Este símbolo continua nos direcionando rumo à transformação do setor de comércio e serviços da cidade e a partir de agora ampliamos ainda mais o olhar na busca de soluções a serem oferecidas a este segmento", finaliza o presidente.