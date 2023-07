Secretário propõe pacto para revigorar o mercado mineiro

685

Bernado Santos propõe um esforço conjunto para a recuperação da comunicação mineira (foto: ACMinas/Divulgação )



Em busca de melhor alinhamento entre as instituições de comunicação e governo, o secretário de Comunicação do governo de Minas Gerais, Bernardo Santos, esteve reunido com lideranças do seguimento na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas). O secretário foi recebido pelo presidente da Associação, José Anchieta da Silva, pelo publicitário Helinho Faria, presidente do Conselho de Comunicação da ACMinas, e seus diretores, que destacaram na abertura do evento o fortalecimento dos laços entre Associação e governo do Estado com a vista inédita do secretário.





EXPECTATIVAS Bernado do Santos apontou a relevância de entender as demandas do setor da comunicação mineira. "Reunião em ambiente político é sempre importante, pra gente saber o que as pessoas estão esperando do governo, quais são as expectativas; e estamos aqui para alinhar isso. É muito importante saber o que as pessoas que fazem comunicação no estado estão esperando da gente".





ENGAJAMENTO Ex-presidente do partido Novo em Minas Gerais, Bernardo assumiu a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado em março de 2023. Ele destacou a relevância do setor da comunicação para levar à população mineira, de forma clara, as ações do governo, o que reforça a necessidade de maior aproximação entre as instituições. "Minas Gerais é uma grande potência econômica, um estado que constrói, produz, exporta, que é cheio de riquezas. Com o objetivo de tornar Minas conhecida pelo mundo, estamos trabalhando para expandir nosso setor de comunicação e obter um engajamento que não seja apenas ligado à política, mas, sim, como forma de fazer propaganda daquilo que é feito por aqui", afirma Santos.





FORTALECIMENTO Para Hélio Faria, presidente do Conselho Empresarial de Comunicação, a visita de Bernardo Santos atende a um desejo antigo da ACMinas, de construir parceria com a Secom, conhecer os projetos trabalhados pela pasta, sugerir propostas da entidade e auxiliar na ascensão da propaganda mineira. "Ter conhecimento dos projetos e ações que a Secretaria de Comunicação está desenvolvendo é importante para todos os segmentos da comunicação mineira e para os objetivos do nosso conselho. Nessa parceria com a Secom, queremos gerar pró-atividade no mercado, construir novos negócios, fortalecer e estabelecer metas para alcançar os objetivos propostos, fortalecendo o empresariado mineiro e retomando o crescimento econômico", ressalta, observando que o Conselho empresarial envolve as 49 entidades de classes que compõe a indústria da comunicação de Minas Gerais.

PROJETOS Quanto ao atual momento da comunicação do Estado, Bernardo Santos disse que o forte abalo ocorrido em 2004 na propaganda mineira ainda traz reflexos negativos pela perda de credibilidade e confiança de outros mercados. "A publicidade mineira atendia na época contas nacionais públicas e privadas de porte, o que não se vê mais hoje, pelo menos naquela proporção. Assumi a Secretaria há pouco tempo, sucedendo a Roberto Bastianetto e Eduardo Mineiro, aqui presentes. E estou incrementando projetos iniciados por eles, como o Sistema Finanpub, que controla o financeiro do serviço de publicidade, coordenado por Mineiro e pela também publicitária Lucélia Morioka. Esse sistema permite fazer um monitoramento contínuo e atualizado dos veículos e da mídia em todo o Estado, dando mais transparência ao processo", ressaltou.

MAIS VERBAS O secretário comentou sobre o aumento das verbas publicitárias, que há anos era de apenas R$60 milhões, subiu para R$80 e agora passou para 120 milhões. E revelou que campanhas estão saindo do forno. "Campanhas estão para ser deflagradas nos próximos meses, focadas no tema de estradas, incremento do turismo mineiro e divulgação na mídia visando emprego e renda para o Estado".





ESFORÇO CONJUNTO Bernado Santos encerrou propondo pacto de esforço comum para a recuperação do mercado da comunicação mineira. "Conto com todo o mercado de comunicação, entidades de classe, agências e veículos, para, num esforço conjunto, atingirmos o objetivo comum de revigorar e resgatar confiança no mercado mineiro junto a outros centros, indispensáveis ao seu pleno desenvolvimento".





MUSEU Helinho Faria aproveitou o encontro para explicar ao secretário a criação do Memorial da Propaganda Mineira, que o conselho está finalizando. "Desde o início o projeto recebeu apoio dos mercados de São Paulo, Rio e outros estados, e ficou decidido, com a aprovação deles, que vai se tornar Museu Nacional da Propaganda, com sede em Belo Horizonte, neste Conselho da Comunicação da ACMinas. E esperamos contar, claro, com a ajuda e suporte do governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação, dirigida pelo nosso convidado Bernardo Santos.

SATISFAÇÃO Para o presidente da ACMinas, José de Anchieta da Silva, foi uma honra receber um assessor direto do governador Romeu Zema. "E colocamos toda a ACMinas, umas das principais entidades representativas da economia mineira, juntamente com a FIEMG, à disposição da Secretaria de Comunicação e do próprio governo Zema, nessa luta não apenas pelo desenvolvimento do mercado de propaganda, mas de todos os segmentos econômicos do nosso Estado".

Já o presidente dos conselhos da ACMinas, Marcos Brafman, destacou a importância dessa união de forças entre o governo e a entidade. E colocou todos os 19 conselhos que preside, congregando e representando diferentes áreas, à disposição do governador Romeu Zema e da própria Secretaria de Comunicação.

O encontro contou também com a presença do presidente do Câmara da Indústria de Comunicação da FIEMG, Rodrigo Fernandes; Roberto Bastianetto, diretor-Adjunto de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig SIM; Gustavo Faria, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Minas, Sinapro-MG; e dirigentes das agências de propaganda de Minas, publicitários, jornalistas e representantes de outros segmentos da economia mineira.