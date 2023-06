Verão internacional em terras brasileiras

685

(foto: Zé Takahashi/divulgação)







A coleção Resort 2024 de Carolina Herrera é um show de exuberância, alegria e sensualidade. A grife trouxe para o Rio de Janeiro um estilo leve e ultramoderno, que está presente em toda a coleção, com peças bem diversificadas.

O desfile, que aconteceu em Santa Teresa, teve um elenco de modelos 100% brasileiro com peças que misturaram as fronteiras entre casual e elegante, dia e noite. Como foi ao ar livre, e chove bastante, deixando a passarela bastante molhada, na maioria das entradas as modelos estavam descalças, trazendo os calçados nas mãos, e souberam manter a elegância e o charme.

(foto: Zé Takahashi/divulgação)

O diretor-criativo Wes Gordon continua a reinventar os icônicos códigos da casa Herrera de maneiras cativante, através de diferentes proporções, tecidos e uma paleta de cores em tons de arco-íris ancorada no preto característico de Nova York. A clássica camisa de algodão chega na próxima estação com proporções ampliadas, em produções que as prende em saias longas e volumosas, cortadas em um drapeado tipo sarongue. Os poás estão presentes dando um ar vintage e um tom brincalhão, em peças como camisas de seda inspiradas no guarda-roupa masculino, calças usadas com um top de biquíni combinando e vestidos que remetem aos anos 1950 e 1960. A leise de algodão foi usada em verde vibrante, vermelho laqueado e preto, em vestidos de coquetel dramáticos, saias e vestidos que dão uma sensação de facilidade e outras peças separadas para compor looks diversos dando um toque de glamour.

(foto: Zé Takahashi/divulgação)

A mulher Herrera do verão 2024 tem um espírito reforçado de confiança descontraída. Uma silhueta esbelta e que valoriza o corpo é predominante, com peças que misturam o casual e elegante, dia e noite, chegando à conclusão de que uma peça com estilo é adequada para qualquer ocasião. Para a noite, o volume é transformado em modelos dramáticos e marcantes, criados sem construções internas ou espartilhos, em vez disso, foi usada uma alfaiataria precisa em tecido leve como penas. Para a noite, o volume é amplificado com mais dramaticidade ainda.

(foto: Zé Takahashi/divulgação)

A combinação de cores chama a atenção, como um minivestido recortado em azul-lagoa, verde kiwi e laranja mamão. Lantejoulas por toda parte adquirem um toque dramático, evocando flores em aquarela ou um pôr do sol cintilante. As orquídeas são um motivo encontrado em toda a coleção, desde bordados delicados até estampas suaves de aquarela em organza. Um duo de peças em tule é um triunfo do ateliê de Nova York, feito a partir de centenas de camadas, recortado à mão, em ondas de preto e branco, prestando homenagem ao calçadão modernista projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx.

(foto: Zé Takahashi/divulgação)