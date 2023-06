Guarda-roupa atualizado

Acelerados e animados. Rodrigo Ribeiro e Marcella Mendes vivem com intensidade a expansão da Foxton. A marca carioca, que busca o equilíbrio entre o informal e o tradicional, a leveza e a sofisticação, o clássico e o tecnológico, está pronta para conquistar seu espaço no guarda-roupa dos homens por todo o Brasil. Para Marcella, que é mineira, a abertura da terceira loja em Belo Horizonte tem um significado especial.

(foto: Foxton/Divulgação)

Foxton é uma cidade na Nova Zelândia. Rodrigo se apaixonou por ela vendo fotos de “jardins que descem pela montanha e caem no mar” e decidiu batizar com esse nome a sua marca dos sonhos. “Desde muito cedo, descobri que, através da moda, poderia conectar todo o universo que vivia, de artes, praia, surfe e outras experiências”, conta o carioca, que trabalhou na Califórnia como auxiliar de compras de uma multimarcas.

Nesse meio tempo, Marcella entrou na história. Nascida em Muriaé, na Zona da Mata, ela é filha de uma mineira com um português. “Todo fim de semana, saía para comprar roupa. Era uma paixão, gostava de montar looks. Também usava a máquina de costura da minha avó, que era bordadeira, para transformar lençol em camisa e bordava”, relembra a mineira, que estudou comunicação, direito e administração antes de ir para a moda.

(foto: Foxton/Divulgação)

A marca nasceu de uma vontade de Rodrigo de fazer as roupas que queria usar. Quando voltou para o Brasil, era a época do surfwear, então a moda era esportiva demais ou muito tradicional. Não existia um meio-termo. E ele buscava algo clássico, no sentido de se manter atual, mas moderno e enxergou um caminho na moda masculina. “Sempre tive muito forte o desejo de ajudar o homem a evoluir, a ter afinidade com a moda, a se expressar mais através da roupa.”

(foto: Foxton/Divulgação)

Marcella chegou com o olhar de uma mulher que sempre gostou de usar roupa masculina. Seu sonho de menina era ter um smoking da Saint Laurent. “Sempre me identifiquei mais com a moda masculina, até por ser mais prática e fácil de usar. Se sou convidada para um casamento, vou de terno, e não de vestido. Tem mais a ver comigo a proposta de calça, camisa e blazer”, justifica.

A Foxton se entrega à missão de atualizar os clássicos do guarda-roupa masculino, com design, conforto e inovação. Um bom exemplo é a camisa branca, que de básica não tem nada. “Usamos uma matéria-prima que não amassa, então você pode tirar da máquina e usar, ela tem na fibra uma tecnologia que não deixa dar cheiro e um corte que deixa o homem bem vestido, mas não ultrapassado”, detalha Marcella.

Sucesso de vendas, a linha Easy Tech tem o mesmo apelo. Calça, bermuda, jaqueta e blazer seguem a proposta de uma alfaiataria contemporânea, mas são feitas em um tecido desenvolvido com exclusividade na Itália. A sarja com elastano duplamente elástico é leve, compacta, de secagem rápida, tem proteção UV e não amassa.

Com essas peças, o homem está social, mas consegue se vestir com conforto e praticidade. Rodrigo e Marcella falam que é uma roupa “inteligente”. A calça tem fechamento com botão de pressão, a jaqueta tem capuz que pode ficar embutido, a bermuda tem cadarço interno no cós e o blazer se transforma em uma bolsa para não ocupar espaço na mala de viagem.

O lançamento da vez é sempre uma atualização da coleção anterior. A dupla olha para o que fez e busca evoluir, acrescentando mais inovação. “Esse é o nosso desafio a cada coleção. Estamos à frente do tempo, mas dentro de uma possibilidade viável, respeitamos a velocidade das mudanças. Não tentamos propor nada que não pareça natural para o homem”, aponta Rodrigo.

Neste inverno, uma das grandes apostas é o tricô, que surge em várias fibras, pontos e modelagens. Lá não tem só cardigã. A Foxton inovou ao lançar camiseta, camisa polo e até calça. “Pegamos a calça clássica de moletom e fazemos no tricô, usando um fio mais grosso, com detalhes como se ela fosse de tecido. Você acha que é malha”, explica Marcella. Segundo ela, o tricô combina muito bem com alfaiataria, ao mesmo tempo em que pode compor um look descontraído.





JEANS A nova coleção também marca o lançamento da calça modelada em jeans turco, considerado o melhor do mundo por ter a luminosidade do acabamento encerado, toque macio e o conforto do elastano sem ter o aspecto repuxado. Rodrigo e Marcella ficaram mais de dois anos fazendo testes para chegar à “modelagem perfeita”, descrita como nem justa nem reta, que molda o corpo. Essa mesma modelagem aparece em várias lavagens.

A Foxton começou na Babilônia Feira Hype, no Rio de Janeiro, que já lançou muitas marcas, inclusive a Farm, hoje companheira no Grupo Soma. Em 2008, eles abriram a primeira loja, atendendo a pedidos de clientes que queriam fazer compras durante a semana. Sete anos depois, quando já tinham seis pontos de vendas na cidade, entraram para o grupo, que hoje reúne mais de 10 marcas.

O projeto de expansão decolou em 2019, quando a marca chegou ao Pátio Savassi, em BH. “Era de fato um lugar aonde tínhamos vontade de chegar. Além de ser mineira, já recebíamos muitos clientes de Minas no Rio”, ressalta Marcella. 2021 foi o ano de inauguração da loja do BH Shopping e, no fim de abril, entrou na lista a do Boulevard Shopping. Enquanto abrem lojas próprias pelo Brasil (Salvador e Vitória são as mais recentes), eles estudam o modelo de franquia e fortalecem o e-commerce.

“Nós que estamos há um tempo no mercado vemos uma evolução do homem, que tem muito menos preconceito com a palavra moda e perdeu o medo de experimentar para encontrar o seu estilo”, analisa Rodrigo, que pensou o formato das lojas para facilitar o momento de compra. As roupas são divididas por setores, como em uma loja de departamento, e os vendedores (chamados de consultores) se apresentam como um apoio. O cliente ainda pode relaxar com um chope do tradicional bar carioca Jobi.