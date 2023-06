D.A mantêm tradição com promoção do Megamídia

685

(foto: Reprodução)





Com a explosão das redes sociais, a palavra “mídias” se popularizou como referência aos conteúdos divulgados. Porém, bem antes da criação das redes o termo “mídia” já existia para designar o profissional que é dos responsáveis pelo sucesso da divulgação dos produtos ou serviços de forma criativa, com muita organização, planejamento e profundo conhecimento do mercado, em todos os segmentos. Ele é um profissional tão importante que ganhou seu dia exclusivo: 21 de junho, o Dia do Mídia.

MEGAMÍDIA E os Diários Associados, mantendo sua tradição, realizada o Dia do Profissional do Mídia, através da ação Megamídia. Sorteio de vários prêmios para os profissionais das agências de Belo Horizonte e região metropolitana, bem como os decisores de mídia de clientes diretos das empresas do grupo Diários Associados.





AÇÃO A mecânica desenvolvida é de maneira interativa e adaptada ao cotidiano dos mídias. Pelo hotsite, o profissional poderá se inscrever de 19 a 21/6 para concorrer aos prêmios de sua escolha. O sorteio será no dia 22 e o resultado divulgado no mesmo dia. Os profissionais de mídia concorrem a prêmios como kit de ferramentas, ingressos para futebol, visita ao Inhotim, máquina de café expresso, bebidas, voucher para compra em lojas, cortesias de cinema, produtos alimentícios, sabonetes e muito mais.





PARCEIROS O Megamídia tem a parceria das marcas: UauIngleza, Albanos, Atlético-MG, Cineart, Cruzeiro, D'Gosto, Inhotim, Lealtex, Perfetto, Rádio Clube FM, Revista Encontro, San Genaro, Soares Cozinha Pra Vocêe Top Food. Acesse uai.com.br/megamidia, faça o seu cadastro, cruze os dedos e boa sorte!