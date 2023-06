685

IA CONTRA O AUTISMO

Existem 2 milhões de pessoas autistas no Brasil e uma de suas características é a dificuldade em se comunicar com suas famílias e, consequentemente, com o mundo. Um dos meios de comunicação de grande parte dos autistas são cartões de comunicação, criados há quase 40 anos, mas que nunca foram atualizados. Pensando nisso, a Vivo lança o projeto "A jornada do Autismo" em parceria com a AMA - Associação de Amigos do Autista - primeira instituição sem fins lucrativos de apoio aos autistas do Brasil, criado pela agência África Creative. Os cartões podem ser atualizados de maneira inovadora usando inteligência artificial, através de uma plataforma online de simples navegação que vai aproximar os autistas da tecnologia mais revolucionária do momento. Basta acessar o site aqui e interagir com uma rede neural que analisa bilhões de dados online para estreitar ainda mais as relações humanas com quem mais precisa.





CAMPANHA PELA VIDA

Com objetivo de salvar vidas, a 6ª edição da Campanha Cerol Mata, promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte, entra em sua fase mais intensa. A campanha tem como objetivo prevenir a população sobre os acidentes provocados pelo uso de linhas cortantes usadas em papagaios (pipas). Entre as ações estão programadas palestras educativas em escolas da rede municipal e blitze preventivas nas regiões de grande circulação de veículos. Equipes do Grupamento de Trânsito fazem abordagens a ciclistas e motociclistas para distribuir materiais educativos e antenas de proteção. A Guarda Civil Municipal atua em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais e a Subsecretaria de Fiscalização para identificar e fechar estabelecimentos que comercializam linhas cortantes. Para denúncia, use os telefones 153 (Guarda Civil Municipal) e 190 (Polícia Militar), bem como pelo Disque-Denúncia 181.





CESCRIMENTO

A legislação proíbe o uso de linhas cortantes, ficando o responsável sujeito ao pagamento de multas que variam entre R$ 100 e R$ 1,5 mil. Nos casos em que o cerol ou a linha chilena causarem ferimentos ou morte, o infrator poderá ser punido criminalmente. De acordo com os dados da Inspetoria de Estatísticas da Guarda Municipal, em 2018 foram registrados 161 casos de apreensões, incluindo carretéis e rolos. No ano seguinte, houve redução considerável, com apenas 22 ocorrências registradas. No entanto, em 2020, o número voltou a crescer, atingindo 230 apreensões. O ano de 2021 registrou crescimento alarmante, resultando em 1.992 apreensões realizadas pela Guarda Municipal. Em 2022, esse número aumentou novamente, alcançando 2.788 apreensões. E apenas nos primeiros seis meses de 2023, já foram apreendidos 334 pacotes contendo linhas cortantes.





TELETON

O Teleton, parceiro do SBT/Alterosa e que irá ao ar em outubro, em sua 26ª edição, anuncia parceria com os Estúdios Flow na campanha do Teleton 2023. A AACD, focada em assistência ortopédica e de reabilitação, terá o hub de podcasts como apoiador de conteúdo das ações para a campanha de arrecadação. Antes disso, a AACD pretende se engajar na campanha de arrecadação de recursos de pessoas físicas e de empresas para a manutenção de suas atividade e centros de reabilitação. Por isso, a associação firmou parceria que envolverá, além do podcast Flow, outros programas do estúdio, como o Amplifica, Avesso, Ciência Sem Fim, Flow Sport Club, Kritikê, Prosa Guiada, Venus e Flow News.





APOIOS

Nessas atrações, serão divulgados os projetos e causas da AACD, bem como temas a respeito de inclusão e geração de oportunidades para pessoas com deficiência. Para a campanha Teleton 2023, a AACD já conseguiu firmar alguns acordos de patrocínio com as marcas Assaí, Brasilcap, iFood, Raia Drogasil, Riachuelo, Sodiê, Tokyo Marine, União e Uninassau. Ainda, a associação firmou acordo com a empresa de out-of-home ASR Mídia.





MELHOR ESG

A Ambev foi eleita a empresa com melhor percepção ESG do Brasil, segundo o Anuário Integridade ESG 2023. O levantamento foi desenvolvido pela Insight Comunicação, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O relatório analisou dados referentes a ações e projetos das 100 maiores empresas do Brasil voltados às áreas ambiental, social e de governança. A companhia, que possui uma sólida agenda de ESG, ficou em 1º lugar no ranking divulgado .





MERCADO FINANCEIRO

O mercado financeiro vem investindo também em comunicação, tanto em canais proprietários quanto na rede de influenciadores. A gestora de recursos Hectare Capital, que possui R$ 2,6 bilhões sob gestão, acaba de lançar uma nova proposta visual para suas redes. Com design mais clean, linhas orgânicas e cores vibrantes, o objetivo é aproximar a gestora do seu público. Além da mudança no visual, o perfil da gestora passa a divulgar conteúdos diversos, tanto sobre seus produtos e sobre o dia a dia na companhia, quanto sobre o mercado de maneira geral, de forma didática, levando informações relevantes e atraentes para seus seguidores.





APPLE NO TOPO

A Apple mantém sua coroa como a marca mais valiosa do mundo, pelo segundo ano consecutivo, no Relatório Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2023. O ranking mais recente mostra que o valor de marca total das 100 principais marcas do mundo agora é de 6,9 trilhões de dólares em 2023. Apesar de uma queda de 20% no índice geral em relação a 2022, o Top 100 da Kantar BrandZ segue sua trajetória de crescimento de longo prazo, registrando um crescimento de 47% em comparação com o nível pré-covid (2019).





RESILIÊNCIA

A Google e a Microsoft completam o top 3, sendo que as marcas de tecnologia, mais uma vez, são as mais representadas no Top 100 e dominam a maior parcela do valor da marca. O Top 10 das marcas globais: 1) Apple (EUA), COM 880.455 pontos; 2) Google (EUA), 577.683; 3) Microsoft (EUA), 501.856; 4) Amazon (EUA), 468.737; 5) McDonald's (EUA), 191.109; 6) Visa (EUA), 169.092; 7) Tencent (China), 141.020; 8) Louis Vuitton (França), 124.822; 9) MasterCard (EUA), 110.631; 10) Coca-Cola (EUA) 106.109. Para saber mais, acesse https://www.kantar.com/campaigns/brandz/global