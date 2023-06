Virada Cultural de BH encerra inscrições hoje

685

A Virada Cultural vai reunir cerca de 50 eventos na capital e região metropolitana (foto: PBH/Divulgação )



Belo Horizonte já se movimenta para receber a 8ª edição da Virada Cultural. Considerado um dos eventos mais democráticos da cidade, a Virada Cultural de BH acontece 19 e 20 de agosto, em diferentes pontos da cidade. As inscrições para seleção de propostas artísticas e culturais se encerram hoje. As propostas devem ser enviadas pelo formulário disponível no endereço eletrônico: portalbelohorizonte.com.br/virada, no qual também poderá ser acessado o regulamento de participação. O evento já está consolidado na agenda da cidade e proporciona uma imersão de 24 horas de programação cultural diversa, valorizando a produção artística local. Além disso, fortalece a economia criativa na cidade e contribui para a difusão e democratização do acesso à cultura, pilares da política pública desenvolvida pela PBH.





SUCESSO A Virada Cultural é um dos mais importantes festivais do município. Sua programação gratuita contempla diversas linguagens artísticas, tais como artes cênicas, visuais e plásticas, cultura popular, literatura, moda, design e música, entre outras. As edições anteriores somam a participação, aproximadamente, de 20 mil artistas e profissionais da cultura e mais de 3 mil atrações, alcançando um público de mais de 2,5 milhões de pessoas. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto João Ayres.





VARIEDADE Neste ano, os organizadores irão selecionar no mínimo 50 atrações voltadas para todos os públicos e faixas etárias. Podem se inscrever pessoas físicas, jurídicas e cooperativas artísticas de Belo Horizonte e Região Metropolitana. O chamamento público prevê a apresentação de propostas para uma variedade de manifestações culturais e linguagens artísticas, no campo das artes cênicas e visuais, audiovisual, games, lazer, tecnologia, bem-estar e saúde, cultura popular, feiras, gastronomia, literatura, moda, design, música, intervenções e instalações urbanas.

POLÍTICA PÚBLICA A secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, destaca que a Virada Cultural, além de ser um evento marcado pela diversidade, é, sobretudo, uma importante política pública desenvolvida pelo município. “A Virada é um compromisso da Prefeitura de Belo Horizonte com a cultura, os artistas e o público da cidade. Com um caráter extremamente singular, uma vez que são ofertadas atrações gratuitas em diversos espaços urbanos durante 24 horas ininterruptas, o evento integra uma série de projetos da Prefeitura de Belo Horizonte, que valorizam o Hipercentro da nossa cidade, o encontro e a relação afetiva entre as pessoas, por meio da fruição artística e das atividades esportivas e de lazer”, afirma a secretária.

A presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, ressalta que “a Virada Cultural simboliza toda a potência e a diversidade da arte e da cultura, a partir de uma programação ampla formada por atrações e atividades locais, juntamente com alguns nomes de âmbito nacional. Neste ano, mais uma vez, vamos vivenciar a efervescência da arte e da cultura nas ruas do centro de Belo Horizonte, reforçando o sentimento de pertencimento à cidade”.





CHAMAMENTO As propostas serão avaliadas por uma comissão paritária, com 12 representantes do poder público e 12 pessoas da sociedade civil, em conjunto com a equipe de coordenação do evento. Os artistas poderão submeter mais de uma proposta à comissão, que selecionará uma dentre as analisadas. São critérios de seleção: originalidade da proposta; relevância sociocultural na RMBH; adequação ao formato e ao conceito do evento; equidade na distribuição de áreas e subáreas (artísticas, culturais, de bem-estar, entre outras); e adequação técnica e estrutural. Os resultados serão divulgados por meio dos canais oficiais de comunicação on-line da Virada Cultural, no dia 25 de junho de 2023.