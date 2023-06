Dia para presentear e falar de amor

685

O Boticário instalou sua Central do Amor do Boti, para falar e ouvir dicas sobre relacionamentos (foto: Boticário/Divulgação )



Quem nunca viveu um grande amor? O desbotado clichê reaparece com força na chegada da data mais romântica do ano: o Dia dos Namorados. O comércio está otimista com a data celebrada nesta segunda-feira, e espera aumento nas vendas em relação ao ano anterior. De acordo com levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas devem ir às compras, movimentando mais de R$ 23 bilhões entre presentes e comemorações, movimento que representaria crescimento de 8% em comparação a 2022. A pesquisa também indica que o gasto médio por pessoa deve ser de R$ 232.





EM BH De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os casais pretendem investir mais este ano, em média R$ 200, comprando apenas um item em 94,6% dos casos. O valor é 42% a mais do que o registrado no ano passado, que era de R$ 140,87. A pesquisa conseguiu dados sobre quem pretende gastar mais. As mulheres devem desembolsar, em média, R$ 175, e os homens, R$ 143,33. Além do valor médio que vão gastar, a pesquisa apurou que mais da metade dos namorados (53%) pretendem presentear no dia 12. Por isso, pelo menos R$ 2,13 bilhões devem ser injetados na economia de Belo Horizonte. Pelo levantamento da CDL/BH, as compras em lojas físicas devem registrar crescimento de 8,7% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o e-commerce pode crescer 5%.





PREFERÊNCIAS Os produtos mais desejados, segundo levantamento da CDL/BH, são roupas (36,9%), sapatos (17,7%). Para as mulheres, os presentes devem priorizar roupas (65%) e sapatos (35%). Já para os homens, a preferência para presentear seriam chocolates (50%), acessórios (33,3%) e flores (16,7%). Quanto às comemorações, 38% dos entrevistados pretendem celebrar em casa, enquanto 28% planejam sair para jantar. Mas, e as marcas? Nos últimos dias, as principais empresas investiram pesado em campanhas e estratégias de comunicação. Agora chegou a hora da verdade, na reta final da corrida pelo consumidor. E para balizar quem lidera essa "corrida", a Tunad Moment Marketing Platform - plataforma que monitora, sincroniza e analisa campanhas off-line e online, elaborou estudo interessante, avaliando a eficiência das campanhas através de buscas no Google pelas grandes marcas.





CRITÉRIOS Foram selecionadas as marcas com maior inserção de comerciais na TV ao longo do período do Dia dos Namorados de 2022, nos segmentos de bens de consumo, tecnologia, saúde e beleza. A partir desse grupo de anunciantes, a Tunad avaliou as buscas realizadas no Google, por essas marcas, no período de 6 a 12 de junho nos anos de 2020, 2021 e 2022. Com isso, a empresa procurou mapear, entre as marcas que veicularam campanhas na Tv, quais são as que mais movimentaram as buscas do Google e atraem o interesse das pessoas. Segundo a pesquisa, em números absolutos, a marca mais buscada no Google foi O Boticário, seguida da Vivo e Cacau Show. Todas essas empresas atingiram, segundo o estudo, um patamar superior a 450 mil buscas cada. As marcas mais buscadas foram: 1- O Boticário; 2- Vivo; 3- Cacau Show; 4- Claro; 5- Clear; 6- Heineken; 7- Ferrero Rocher; 8- Beats; 9- Rexona;





FALAR DE AMOR Em sua campanha, O Boticário aposta em experiência inédita e na conversa com diferentes gerações de apaixonados para o Dia do Amor. A marca desenhou uma estratégia que vai garantir conversa em múltiplos canais, como online e lojas-conceito, para espalhar amor e representatividade. A ação conta com filme digital, protagonizado pela apresentadora Ana Clara Lima, que será a anfitriã da Central do Amor e irá conduzir os atendimentos, pelo qual os consumidores podem pedir conselhos amorosos a partir de uma ligação online na Central do Amor do Boti.





PERSONALIDADES Também foi montado um "plantão" de dicas e conselhos de personalidades famosas e que entendem do assunto: no ramal 1, o cantor e compositor Leo Santana receberá ligações para ajudar as pessoas que querem "curar um fora"; para o segundo ramal, o cantor e compositor Fábio Jr vai conversar com os consumidores que desejam "encontrar uma alma gêmea"; a atriz Deborah Secco dá dicas para quem quer "se jogar no flerte" no ramal 3; já o ator João Guilherme estará no ramal 4 e vai conversar com as pessoas que tem interesse em "ativar os contatinhos" e para finalizar, o casal Marcela Mcgowan e Luiza Martins estarão de prontidão no ramal 5 para aconselhar às pessoas que querem "manter a chama acesa da paixão".





IMERSÃO SENSORIAL A hotelaria da capital mineira oferece vários pacotes para aquecer o movimento no setor no Dia dos Namorados. O Intercity BH Expo, da Rede Intercity no Brasil, está com dois pacotes para os casais curtirem o Dia dos Namorados em grande estilo com jantar, vinho, música com saxofone, cabine de fotos, sobremesas e hospedagem em suíte decorada com pétalas de rosas, chocolates e até hidromassagem, para proporcionar uma imersão sensorial.





ITAUPOWER Entre os shoppings, a disputa também é acirrada. Muitas promoções e ações pontuais nestas últimas horas para a comemoração. O ItaúPower Shopping oferece uma super promoção. Até amanhã, os clientes que consumirem a partir de de R$100 em compras irão concorrer a 50 cartões de compra de mil reais e dez jantares no Coco Bambu. Os sorteios serão diários e todo mundo pode participar. Basta apresentar o comprovante de pelo menos R$100 em mercadorias no shopping ou para vários cupons que totalizem a quantia, desde que adquiridos no período da promoção. Para concorrer aos presentes, se dirija ao posto do sorteio localizado no 1º piso, na entrada principal.