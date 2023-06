685

GERDAU CONTRATA

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, está com processo seletivo aberto para atender a sua operação Florestal, em Três Marias (MG). Ao todo são 108 vagas para auxiliar de silvicultura I e II, sendo 54 preenchidas no mês de maio, e outras que serão ocupadas nos meses de junho (41) e julho (13). As contratações fazem parte do plano de investimento de R$ 5 bilhões para

Minas Gerais, anunciado em 2021. Em abril, foram preenchidas outras 24 vagas para esses cargos, totalizando mais de

130 novos postos de trabalho na região.





MAIS OPORTUINIDADES

As novas oportunidades são para auxiliar de silvicultura nas cidades de Corinto, Várzea da Palma, Olhos D'Água, Estiva, Tomaz Gonzaga e Martinho Campos. Para se candidatar é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental incompleto (4ª série) e mínimo de um ano de experiência em atividades de campo (agrícola ou florestal). Também estão sendo disponibilizadas vagas para auxiliar de silvicultura II, com atuação nos municípios de Corinto, Lassance, Várzea da Palma, Augusto de Lima, Santo Hipólito, Pompéu, Martinho Campos, Ibitira, Curvelo, Codisburgo e Olhos D'Água. É necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo (8ª série) e no mínimo dois anos de experiência em atividades de campo (agrícola ou florestal).





LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) comemorou o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, na última quarta-feira (07). A data serve para refletir sobre a importância da liberdade de expressão e do papel fundamental que a imprensa desempenha na sociedade e no desenvolvimento dos negócios. A organização entende que apoiar iniciativas de formação de jornalistas e comunicadores é fundamental para promover a democracia, garantir o acesso à informação, fortalecer a ética e a responsabilidade, impulsionar a inovação e a adaptação, e elevar a qualidade do jornalismo.





ARRAIAU

Tem festa Junina boa pra cachorro! Será dia 24 de junho, com pipoca, quentão, banderola, caldo de feijão e de mandioca, 'cachorro' quente, canjica, milho verde, espetinhos e muito "au au". Ou seja: um clássico arraiá pra os humanos, mas também para seus dogs. O evento vai unir a tradicional festa junina com a alegria dos nossos pets. Estão programadas barraquinhas de brincadeiras, comidas típicas, brindes, arenacrossdog para o pet brincar, quadrilha canina com sorteio de uma cesta para o pet quer for a caráter! A festança será a partir de meio dia, no Underground Black Pub, no bairro Dom Cabral.





PRÊMIO SEBRAE

Prêmio Sebrae de Jornalismo registra recorde de inscrições. No total, 1.899 trabalhos passarão pelas etapas seletivas até a grande final. Esse número é 65% maior ao da última edição, superado o recorde de inscrições da 10ª edição. A iniciativa reconhece as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes veículos de imprensa. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a adesão dos jornalistas ao Prêmio confirma o crescente interesse dos veículos de comunicação do país pelos temas do empreendedorismo. "A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Brasil com o apoio do Sebrae, já havia apontado para o fato de que somos um dos países mais empreendedores do mundo. Cerca de 60% dos brasileiros em idade economicamente ativa têm o desejo de serem donos da própria empresa", comenta.





TEMA

O tema central desta edição é "a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país". A iniciativa contempla conteúdos que abordam temáticas relacionadas à atividade empreendedora no Brasil, como inovação, digitalização, acesso a crédito, startups, entre outros. Além das quatro categorias tradicionais (Texto, Áudio, Vídeo e Foto), este ano haverá premiação especial voltada ao tema "Empreendedorismo Social", além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo (escolhido entre os vencedores nacionais de cada categoria). Os ganhadores receberão equipamentos de trabalho (notebook e/ou celular de última geração) como premiação.





VIVO E AMA

O Brasil tem aproximadamente dois milhões de pessoas autistas. Uma das características do portador do autismo é a dificuldade em se comunicar. Um dos meios de comunicação de grande parte dos autistas são cartões de comunicação visual que os ajudam a se comunicarem sobre atividades básicas. Esses cartões foram criados há quase 40 anos, mas nunca foram atualizados. Pensando nisso, a Vivo lança o projeto "A jornada do Autismo" em parceria com a AMA - Associação de Amigos do Autista - primeira instituição sem fins lucrativos de apoio aos autistas do Brasil, criado pela agência África Creative. Os cartões podem ser atualizados de maneira inovadora usando inteligência artificial, através de uma plataforma online de simples navegação que vai aproximar os autistas da tecnologia mais revolucionária do momento. Basta acessar o site aqui e interagir com uma rede neural que analisa bilhões de dados online para estreitar ainda mais as relações humanas com quem mais precisa.





RNI AMBIENTAL

A construtora e incorporadora RNI do grupo Empresas Rodobens, deu um segundo destino a mais de duas toneladas de resíduos produzidos em suas obras, com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC). Nos últimos dois anos a iniciativa tem beneficiado a mais de 1000 famílias em cooperativas de todo o Brasil e tem como objetivo ressignificar os materiais e orientar os profissionais sobre as boas práticas ambientais. No processo de economia circular, os principais resíduos reutilizáveis nos empreendimentos são: plástico, papel, papelão, aço, restos de materiais, além de entulhos gerados durante a obra, que são triados e colocados em espaços reservados separados, similar a pequenas baias, para que as respectivas cooperativas da região possam fazer a coleta e dar um segundo destino aos materiais.





PROVOCAÇÕES NO ChatGPT

Não demorou e a IA já está sendo usado para provocações entre McDonald's e Burger King, duas das principais redes de fast food do mundo. As marcas resolveram apelar para a inteligência artificial para provar ao público a supremacia de seus produtos diante da concorrência. Primeiro, o McDonald's, já há algumas semanas, começou a exibir uma campanha em peças de mobiliário urbano, na cidade de São Paulo, em que trazia a resposta do ChatGPT para a pergunta: "Qual é o hambúrguer mais icônico do mundo?" "O hambúrguer mais icônico do mundo provavelmente é o Big Mac", diz o início da resposta creditada ao ChatGPT, veiculada no anúncio do McDonald's. Como resposta, o Burger King veiculou anúncios em peças de mídia out-of-home fazendo uso do ChatGPT. Só que, na campanha criada pela David, a marca mudou a pergunta feita à inteligência artificial, questionando: "E qual o maior?" O texto de resposta, atribuído ao ChatGPT, diz que o Whopper, do Burger King, é o maior em termos de tamanho e quantidade de ingredientes.