Campanhas sedutoras para atrair os consumidores apaixonados

Tocar o coração dos apaixonados é fundamental para bombar no dia 12 de junho (foto: Pixabay/Divulgação )



Ainda no mês das mães, o tom rosa já começa a tomar conta das vitrines. Imagens de casais em cenas mais intimistas e coraçõezinhos espalhados anunciam a chegada da data mais apaixonante do ano: o Dia do Namorados. E mesmo com a situação econômica do país ainda apertando o orçamento dos consumidores, a expectativa é de crescimento no faturamento. Para as marcas, a celebração é mais uma ótima oportunidade de engajamento. Por vivermos um período de afirmação da diversidade, aumentar a aceitação da marca entre todas as camadas sociais; mostrar que entende, aceita e apoia as diferentes formas de amar rendem bons frutos.





SETOR DE SERVIÇOS O Dia dos Namorados também é uma grande oportunidade para nichos de serviços específicos. De jantares românticos, passeios inesquecíveis, às noites exclusivas em motéis. Perfumes e joias também são tradicionalmente preferidos dos consumidores apaixonados. Daí a importância de antecipar na preparação das campanhas, para escolher corretamente os elementos que irão tocar o coração do público. Ao contrário das campanhas das mães, na qual presentear é quase uma devoção, para o Dia dos Namorados é preciso um esforço maior de criatividade e planejamento para estimular o consumo.





RECUPERAÇÃO No ano passado, as campanhas foram um pouco mais tímidas, com poucas marcas investindo mais em conteúdos direcionados para impulsionar a visibilidade e o engajamento do público. Para este ano, as marcas mais tradicionais já estão se movimentando, o que melhora a expectativa de maior investimento em publicidade. Marcas de moda, por exemplo, apostam em coleções temáticas e ações especiais. As grifes estimulam dividir o sentimento de carinho e afeto com um presente que toque o coração amado. As marcas de bebidas também investem na data, assim como as redes de restaurantes e motéis, com promoções estimulantes.

Mas a "pergunta do milhão" continua sendo "como vender mais?" A chave do sucesso está nas boas campanhas publicitárias, nas ações de marketing, nas estratégias mais assertivas nos pontos de vendas, no envolvendo das marcas e seus clientes. É uma época em que se vende de tudo, desde que os produtos ofereçam qualidade, preços, pontualidade e estejam bem envelopados em suas campanhas.





SEDUÇÃO Porém, as campanhas devem ser sedutoras, para tirar o fôlego dos consumidores. Flores, chocolates, Lingeries diversas, peças de vestuários em geral, porta joias, joias, porcelanas com formato de coração, bichinhos de pelúcias, smartphones e eletroeletrônicos em geral, vinhos, jantares, são itens que estão entre os líderes de pesquisa para presentes na internet.





HISTÓRIA No Brasil, o dia 12 de junho foi escolhido como Dia dos Namorados pelo então badalado publicitário João Dória, um dos mais famosos de sua época. Em 1949, ele fez um comercial para os "namorados do Brasil" e escolheu o dia anterior à data de Santo Antônio -conhecido pelos católicos como o "Santo Casamenteiro" - para iniciar a campanha nacional. Foi um sucesso e, desde então, 12 de junho se tornou oficialmente o Dia dos Namorados. A partir daí, a comemoração, impulsionada pelo mercado publicitário, cresceu e se tornou tradição no país.