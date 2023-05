SBT/Alterosa elege 'O Melhor Comercial do Brasil'

Fernando Duarte (AlmapBBDO), Priscila Stoliar (SBT), Natália Calixto (Boticário) e Fred Muller (SBT) (foto: divulgação)



Na semana do Dia das Mães, o filme "Discurso" foi eleito O Melhor Comercial do Brasil de 2022. Em sua 12ª edição, o evento promovido pelo SBT premia os melhores comerciais veiculados nas mídias do Grupo SBT ao longo do ano. O comercial, criado pela AlmapBBDO para O Boticário, retrata um tribunal e uma mãe no banco dos réus. A acusação: ter falhado enquanto mãe. A campanha é parte do movimento #MaternidadeSemJulgamentos e foi criado para o Dia das Mães do ano passado, com produção da Paranoid. Além do comercial vencedor, a AlmapBBDO teve ainda outros dois filmes entre os finalistas: "Menos marketing", para FYS (Grupo Heineken); e "Preparação", para Volkswagen.

A shortlist com os dez melhores comerciais - eleitos previamente pelos jurados em uma votação online - foi revelada durante o evento realizado em São Paulo. Nove marcas foram selecionada com um filme cada: Bradesco, Bytedance Brasil, EBAZAR, HNK BR, Itaú Unibanco, Kimberly-Clark Brasil, O Boticário, Telefônica Brasil e Volkswagen, com um filme cada. Apenas o Itaú emplacou duas criações entre os finalistas. Entre as agências, Africa e AlmapBBDO tiveram três indicações cada e três outras um filme cada: Accenture Agência Interativa, Aldeiah Estratégia e Inovação, Galeria e GUT.





FORTALECIMENTO CRIATIVO A cerimônia de premiação foi conduzida por Priscila Stoliar, Head de marketing do SBT, e reuniu representantes das principais agências, empresários do setor, executivos da emissora, imprensa e convidados. O Diretor de Negócios e Marketing do SBT, Fred Müller, destacou durante o evento que "O Melhor Comercial do Brasil é uma premiação que preza pelas ideias originais, pensamentos inovadores e habilidade de pensar fora da caixa. Nosso principal objetivo é fortalecer e celebrar a criatividade brasileira. Ao final de mais uma edição, é uma alegria ver que temos filmes cada vez mais impressionantes e criativos passando pelas nossas telas".





CANNES Como prêmio, agência e anunciante ganharam uma viagem para o tradicional Festival de Criatividade de Cannes, que acontece de 19 a 23 de junho, na França. No ano passado, o filme vencedor foi "Alice e Fernanda", criado pela Africa, para o banco Itaú, com o comercial que reuniu a garotinha Alice e a consagrada atriz Fernanda Montenegro. O júri foi composto por 20 profissionais renomados das principais agências e anunciantes do país.