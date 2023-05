1ª edição do Forte lança pesquisa sobre futebol feminino

O Forte reuniu representantes de 19 municípios da Diretoria Regional Metropolitana (foto: Sedese/Divulgação )



Com objetivo de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas esportivas no estado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) promoveu a 1ª edição do Fórum de Temáticas Esportivas (Forte). O evento reuniu representantes de 19 municípios da Diretoria Regional Metropolitana, no Centro de Atividades Didáticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que debateram a realidade de cada comunidade. Coordenado pela Subsecretaria de Esportes (Subesp), o encontro teve a participação de profissionais de Educação Física, conselheiros municipais de políticas esportivas, gestores esportivos municipais, professores e alunos de universidades e faculdades, atletas, treinadores, e agentes esportivos privados de clubes, associações, federações ou individuais.





TEMAS

Esporte Educacional, Esporte para o Desenvolvimento Social e Saúde Geral e Esporte para Excelência foram os três grupos temáticos discutidos durante o Forte. No primeiro dia, foram apresentadas as principais políticas públicas esportivas realizadas pela Sedese, que incluem treinamentos e qualificação oferecida aos gestores municipais e demais profissionais da área do esporte.





NOVAS POLÍTICAS

No segundo dia, divididos em grupos de acordo com eixos temáticos, os participantes discutiram propostas de aprimoramento das políticas existentes. Na mesma dinâmica, sugeriram a formatação de novas políticas públicas locais e regionais. Os grupos finalizaram as atividades com a escolha das três melhores propostas que serão apresentadas na última edição da Diretoria Regional Metropolitana.





SUGESTÕES

No grupo Esporte para Excelência, as sugestões selecionadas foram: O retorno do Jimi tradicional e aumento de modalidades esportivas (tradicional e Jimi Paradesporto). O objetivo é que os atletas do interior conheçam mais sobre competitividade, tenham maior visibilidade e oportunidades. As outras duas foram a criação do “Fórum Do Alto Rendimento”, para aumentar a frequência de encontros dos grupos de discussão, de forma presencial ou remota e, por fim, foi ressaltada a necessidade urgente da valorização da presença e valorização da Psicologia Esportiva voltada para o ambiente de alto rendimento.





VALIDAÇÃO

De acordo com Pedro Ogando, analista de políticas públicas da Sedese e mediador do grupo, é importante validar a consciência de todos. “Há uma fundamental percepção de todos ao que se refere à fase de transição do esporte escolar para o esporte competitivo, que é exatamente o Jimi.” Sobre a psicologia, ele cita o permanente avanço das variadas ciências envolvidas, “precisamos passar a avaliar o atleta para além da performance tático técnica, visando o caráter psicológico do alto rendimento”.





DESIGUALDADE DE GÊNERO

No grupo Esporte Educacional foi sugerida a elaboração de uma cartilha de orientação e aproximação dos municípios e das empresas privadas que destinam recursos para captação dos projetos aprovados pela Sedese. No mesmo grupo, os gestores citaram a negligência da sociedade à prática esportiva por mulheres e a necessidade de se olhar cada vez mais para a questão do gênero, visando diminuir uma desigualdade cultural instalada no esporte. “Quem sabe, podemos avançar até para um aumento dos percentuais conseguidos nas Leis de Incentivo para os projetos exclusivamente femininos”, sugeriu Juliano Pato, representante da Secretaria de Esportes de Pedro Leopoldo.





FÓRUNS PERIÓDICOS

A temática Esporte para o Desenvolvimento Social e Saúde Geral propôs a criação de um Fórum como política pública continuada, com encontros periódicos, definindo responsabilidades de Governo e o que compete aos gestores da ponta. Capitaneados pela doutoranda em Estudos do Lazer na área de políticas públicas da UFMG, Brisa de Assis, o grupo lançou uma observação sobre a necessidade de maior apoio aos municípios que não possuem pessoas especializadas em projetos e relatórios comprobatórios dos editais da Sedese. De acordo com ela, “o caráter heterogêneo do grupo facilitou e somou para a elaboração de um projeto único, devido às propostas feitas pelos membros se somarem sem a necessidade de passar por processos de votação. As propostas se complementam entre sistemas, uma vez que estávamos entre gestores estaduais e municipais, profissionais da área do esporte e membros do ambiente acadêmico”.





FORTALECIMENTO

Para o coordenador do Forte, Arthur Duarte, o segundo dia foi muito produtivo. “A dinâmica e metodologia cumpriram o objetivo com os participantes e saímos fortalecidos da primeira edição do Fórum, que tem sua segunda edição planejada para maio, em Governador Valadares”. As demais sugestões serão mapeadas e apresentadas pelo subsecretário de Esportes, Antônio Eduardo Miranda, à secretária estadual de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá.





FUTEBOL FEMININO

Em ano de Copa do Mundo de Futebol Feminino, o encontro também deu início à pesquisa de campo sobre a prática e o fomento da modalidade. O questionário aplicado nessa edição do Forte deverá ser repetido nas próximas reuniões, para que se tenha uma amostragem mais real de como a modalidade está se desenvolvendo em Minas Gerais.





FORMULÁRIO

A pesquisa visa mapear o cenário do futebol feminino em Minas, para promover ações de apoio e fomento à modalidade. O formulário identifica o público alvo que o profissional representa ou está inserido; o município em que atua, de acordo com a regional Sedese Metropolitana; se o futebol feminino é praticado na cidade do participante; onde o futebol feminino é prioritariamente praticado no município do respondente; se há demanda de futebol feminino na cidade e como sua prática é visto na região. Para evitar constrangimentos, não foi necessário identificar-se no formulário.