• JOSÉ LUIZ ASSUME COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE Belo Horizonte

O experiente publicitário José Luiz da Silva Marthias assume a Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Mineiro de Carmo da Mata, com carreira sólida no mercado desde 1978, o publicitário passou por grandes e importantes agências de propaganda, veículos de comunicação, universidades e instituições classistas do seguimento. Presidente da Associação Mineira de Propaganda, José Luiz tem participação ativa nos processos decisórios no mercado da publicidade mineira. Recentemente, comandou a comunicação da Prefeitura de Contagem. A divulgação de sua nomeação partiu do próprio prefeito Fuad Moman: “A partir de hoje, o publicitário José Luís da Silva Mathias será o novo responsável pela Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Com sua vasta experiência e reconhecimento profissional, fará um grande trabalho à frente da área. Seja bem-vindo à nossa equipe”, desejou o prefeito em sua rede social.





• TROFÉU GERDAU

(foto: Gerdau/Divulgação)



O Campeonato Mineiro de Futebol 2023 chegou ao seu final com o Atlético levantando a taça de campeão. Mas a Gerdau, patrocinadora da competição, deu um brilho especial ao esporte mineiro. A empresa criou um troféu todo cheio de simbolismo para premiar o jogador eleito melhor em campo nas fases finais do torneio. Criado pelo artista plástico e designer mineiro Ricardo Horta, o troféu traz o aço Gerdau produzido em Minas Gerais, representando força e, ao mesmo tempo, leveza. O troféu também reverencia Minas Gerais, com formas triangulares. E, como grande destaque, presta homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos, o atleta do século, o mineiro de Três Corações: Pelé. O troféu, em sua homenagem, tem o formato estilizado de uma coroa de três pontas. Os jogos das semifinais e finais contaram com a ação. Na partida final, na vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o América, o melhor foi o atacante Hulk, do Galo, autor dos dois gols da partida. O troféu foi entregue a ele por Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.





• REDE SOCIAIS

A empresa, com mais de 112 anos de Brasil e mais de 36 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações, mostra também ser eficiente em sua comunicação. Ela acaba de atingir a expressiva marca de 2 milhões de seguidores no LinkedIn. A companhia está entre as 10 maiores páginas de empresas em número de seguidores da rede social profissional no Brasil, consolidando sua posição como a maior indústria do aço na plataforma no mundo. Este marco reflete a jornada de transformação da Gerdau, que, aos 122 anos de história, busca se conectar cada vez mais com a sociedade em geral, por meio do fortalecimento de um diálogo ético, transparente e contínuo com os seus stakeholders. "Somos uma indústria B2B, que produz o aço, um produto essencial para o nosso dia a dia. Mas buscamos ser uma marca B2P (Business to People), uma vez que somos uma empresa focada em pessoas e que vive diariamente seu propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro", afirma Pedro Torres, líder global de Comunicação Corporativa e Marca da Gerdau.





• FEIRÃO DE EMPREGABILIDADE

O Feirão de Empregabilidade para a juventude, promovido pelo ItaúPower Power Shopping em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança de Contagem, tem como proposta fazer a mediação entre instituições de qualificação profissional e jovens que estejam em busca da sua primeira oportunidade de trabalho. É também uma oportunidade para os jovens participantes vivenciarem um dia repleto de atividades voltadas para o mundo do trabalho e da cultura. Durante o evento, os jovens puderam acompanhar, no Espaço Cultural do ItaúPower, palestras com o foco em empregabilidade. Os jovens puderam conhecer as políticas de contratação de aprendizes e como se dá a relação do trabalho com os estudos. Durante o processo de inscrição, profissionais de RH das instituições parceira fizeram uma pré-seleção de candidatos, que passaram a integrar o banco de talentos para futuras vagas.





• THE GHOSTED BAR

A campanha "The Ghosted Bar", criada pela Le Pub, sob o conceito do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, defende que um amigo preso no escritório é um "fantasma no bar". Assim, um vídeo teaser postado na conta do instagram do famoso ator coreano Park Hyung Sik mostra ele "provocando" algumas "atividades paranormais" em um bar - copos de cerveja se movendo sozinhos, cadeiras deslizando pela sala. Mais de 15 "influenciadores" de Singapura e Malásia ampliaram o conteúdo, compartilhando-o em seus perfis sociais. Alguns dias depois, revelou-se que os movimentos "fantasmagóricos" faziam parte da nova campanha da Heineken. A campanha incluirá ainda uma experiência "Ghosted Bar" em Cingapura no próximo dia 19, enquanto 40 ações "paranormais" acontecerão na Malásia, encorajando as pessoas para que trabalhem com responsabilidade, para que não sejam os "amigos fantasmas" nos bares. Veja o ótimo comercial em https://www.youtube.com/watch?v=bhNu3934VUA





• MULHERES EM CONSELHOS

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), as mulheres compõem 15,2% dos profissionais em conselhos de administração, fiscais e nas diretorias das companhias de capital aberto. A terceira edição da pesquisa "Análise da participação das mulheres em conselhos e diretorias das empresas de capital aberto" indica um crescimento do percentual feminino: em 2021, eram 12,8% e passando para 14,3% em 2022. O texto indica que "apesar de pequenos avanços, ainda há um longo caminho a ser percorrido". Ao todo, foram 389 companhias analisadas, das quais 17,5% não apresentaram nenhuma mulher atuando no conselho de administração, no conselho fiscal ou na diretoria. A amostra ainda revelou a existência de 251 mulheres atuando como diretoras frente a 1.625 homens na mesma posição.





• CONCENTRAÇÃO

O estudo ainda ressalta que as 938 posições de liderança ocupadas por mulheres não se referem a profissionais diferentes, visto que algumas profissionais atuam em mais de uma empresa. "Por exemplo, a profissional que atua em mais posições de liderança ocupa a posição de conselheira fiscal em dez companhias, enquanto a segunda nessa lista atua em sete conselhos fiscais e em um conselho de administração", explica a pesquisa. Desse modo, entende-se que a participação feminina em conselhos está concentrada nas mãos de poucas e das mesmas profissionais. Além disso, 25% das companhias têm mulheres atuando no conselho de administração e na diretoria concomitantemente. Das 432 profissionais que pertencem apenas ao conselho de administração, 28 são presidentes e cinco vice-presidentes. Ao passo que nos conselhos de administração independentes, uma ocupa a posição de presidente e seis são vice-presidentes.