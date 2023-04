Foco nos negócios

Rogério Vasconcelos costurou acordo com as marcas de pronta-entrega (foto: divulgação)





Propiciar bons negócios e estabelecer conexões entre a moda e o centro de Belo Horizonte são conceitos que continuam presentes na 29ª edição do Minas Trend, que será realizada de 11 a 13 de abril, no Minascentro, com o tema “A Moda no Horizonte”.





Desde que foi transferido para o centro de convenções da Avenida Augusto de Lima, no ano passado, o evento realizado pela Fiemg – Federação das Indústrias de Minas Gerais, considerado uma das principais plataformas de lançamento de moda do país, vem passando por reformulações em face das mudanças econômicas e estruturais consequentes da pandemia, buscando uma nova interface com o mercado.





Além das empresas dos segmentos de vestuário, bolsas e calçados, joias e bijuterias, a última edição já havia aberto espaço para os segmentos de lingerie, moda praia e sleepwear, localizados em importantes polos do estado com o intuito não só de divulgar essa produção, mas para criar oportunidade de negócios.





A experiência positiva permitiu que elas retornassem, agora, mais experientes e equipadas. “Estamos trazendo 15 marcas da região de Juruaia com esse perfil”, explica Rogério Vasconcelos, presidente do Sindivest-MG. Tão logo terminou o Minas Trend de outubro, ele iniciou um diálogo com o setor do vestuário, especificamente o especializado em moda casual/urbana, no sentido de promover o retorno dessas indústrias ao salão de negócios. A conversa deu certo.





A adesão das empresas que trabalham nesse formato ao evento é, com certeza, uma novidade das mais significativas. Para que isso acontecesse, foi criado o projeto Minas Trend Now, que promoverá, pela primeira vez, vendas no formato pronta entrega em paralelo às vendas por pedidos na feira. Pelo acordo estipulado, 12 delas – Maddie, Isa Paes, Amicci, Sarah Santos, Levitá, END, Plataforma Vogue, La Vida, Rogério Costa, UH Premium, Annie Pestana e Bia Souza – mostrarão suas coleções em um estande coletivo no primeiro pavimento do Minascentro.





Outras 26 participarão do Projeto Comprador Minas Trend Now por meio de contribuições que permitirão trazer mais lojistas a Belo Horizonte, mas atendendo os clientes em seus próprios showrooms no bairro do Prado. “Esses lojistas vão se somar aos que a Fiemg já traz, tradicionalmente, em seu próprio projeto comprador”, pontua Rogério.





No raciocínio do presidente do Sindivest-MG, essa nova configuração é positiva e necessária, além de representar um contexto de escolhas por novos formatos de negócios e promete movimentar as negociações. “Esse é um momento em que os empresários compreenderam que precisam colaborar para todos terem retorno. Essa conscientização é importante”.









Fruta Cor

Se na última edição do salão de negócios, o projeto expográfico deixou a desejar, dessa vez os organizadores estão tentando otimizar os espaços em termos de beleza e funcionalidade. “A entrada do Minascentro será surpreendente. Tanto o setor da lingerie quanto o das empresas de pronta-entrega ganharão nova concepção, novo desenho, mobiliário sob medida. No segundo pavimento, os estandes do segmento de vestuário (a maioria deles especializados em moda festa), que trabalha com pedidos, já são padronizados”, garante.

Bijuterias

O espírito de retomada do Minas Trend passa também pelo trabalho do Sindijoias-MG. Lá a diretora-executiva Elaine Vasconcelos conta que todos os estandes, também padronizados nessa temporada, foram fechados. Serão 28 expositores de bijuterias e de semijoias agrupados no terceiro piso com direito a um espaço de convívio para influencers





“Ficamos dois anos sem eventos de vendas, muitas empresas se voltaram para a comercialização na internet, outras resolveram abrir lojas, como a Cláudia Arbex e Hector Albertazzi, e não participam mais da feira. No entanto, observamos marcas pequenas crescendo e evoluindo, como a Lita Raies, a Simone Sales, a Jac Design. São processos naturais de opções de negócios”, considera.





Porém, o importante para ela, é que as empresas sabem que “o Minas Trend é um evento já consolidado, além de ter por trás um ótimo projeto comprador formado por mais de 300 pessoas, o que é muito relevante para garantir bons resultados”.





No Sindicalçados-MG, por sua vez, Patrícia Rajão informa que houve aumento na demanda de participação no salão de negócios por meio de movimentações envolvendo parcerias com outras instituições da área. “Teremos um grupo de quatro marcas de Alagoas, seis virão pelo Sebrae-RS, em um total de 34 expositores, que ocuparão um dos lados do primeiro andar do Minascentro. Estou sentindo um clima de otimismo no setor”, relata.





Além do mais, outras marcas mineiras, como Cellso Afonso e Ana Barroso, retornam ao Minas Trend, além da estreia de Priscila Torres. “A Fiemg lançou um pacote com desconto especial para os empresários que já comprassem também a 30ª edição, o que foi um bom incentivo para as vendas dos estandes”, pontua.









Annie Pestana

Com 30 anos no mercado, Paula Bahia está presente no Minas Trend desde o princípio, sem pular uma edição. “Estou animada, vendi bem no inverno e, agora, estou fazendo as entregas”, enfatiza. Sua coleção de verão chega repleta de cores vivas - misturas de até três tons de rosas, laranjas, vermelhos e turquesas - fazendo contraponto com outra linha mais neutra. Não faltarão os detalhes artesanais, como tirinhas de flores de tecidos, os tweeds coloridos, as estampas do fundo de mar. “São 80 modelos que priorizam o conforto, os saltos não ultrapassam 5cm”, avisa.

Centro

Na filosofia de ampliar as conexões entre a moda e o centro de Belo Horizonte e expandir a relação entre moda e público, a semana de moda mineira contará com diversas palestras, workshops e exposições paralelas – entre os dias 10 e 14 de abril – promovidos em locais icônicos do centro da Capital, como o Museu da Moda, o Sesi, Museu de Artes e Ofícios, P7 Criativo, entre outros.